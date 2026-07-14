무역협회, 창립 80주년 기념식 개최

한국무역협회는 14일 서울 삼성동 코엑스 D홀에서 창립 80주년 기념식을 개최했다. 이날 행사에는 한성숙 국무총리, 여한구 산업통상부 통상교섭본부장을 비롯해 주요 경제단체, 협회 회원사, 주한대사 등 경제계 인사 1000여 명이 참석했다.

‘KITA 80, 세상의 모든 시장으로’를 슬로건으로 열린 이번 기념식은 1946년 105개 회원사로 출범해 오늘날 8만 회원사와 함께하는 대표 경제단체로 성장한 협회의 발자취를 되돌아보고, 회원사와 무역인들에게 감사의 뜻을 표하기 위해 마련됐다. 이번 창립 80주년 기념식은 창립정신을 계승하고 변화하는 무역환경에 맞춰 협회의 새로운 도약을 위한 출발점이라는 의미를 담았다.

한국무역협회가 14일 서울 삼성동 코엑스에서 개최한 ‘한국무역협회 창립 80주년 기념식’에서 윤진식 한국무역협회 회장이 개회사를 하고 있다. 한국무역협회 제공

기념식에서는 협회와 대한민국 무역의 80년 역사를 담은 기념영상 상영을 시작으로, 김도연·이 활·남덕우 역대 회장의 흉상 제막식과 창립회원 후손 및 무역 발전 유공자 포상, 축하공연 등이 진행됐다. 협회는 창립 80주년을 새로운 도약의 계기로 삼아 급변하는 글로벌 무역환경에 선제적으로 대응하고, 우리 기업의 세계시장 진출과 지속적인 성장을 뒷받침하는 핵심 플랫폼으로서 역할을 확대해 나갈 계획이다.

이를 위해 미국과 중국, 유럽연합(EU) 등 주요 교역 상대국과의 민간 통상 네트워크를 더욱 공고히 해 통상 현안에 능동적으로 대응한다. 아울러 분산된 무역 정보와 지원 서비스를 AI 기반의 차세대 무역 플랫폼으로 통합하고 글로벌 전자무역 표준과의 연계를 확대해, 우리 기업의 무역 전 과정이 막힘없이 이어지는 세계 최고 수준의 무역 원활화 환경을 구현할 방침이다. 이와 함께 코엑스를 삼성동과 잠실을 잇는 ‘메가 MICE 플랫폼’의 중심축으로 발전시켜 이 일대가 세계 기업과 인재가 모이는 글로벌 비즈니스의 중심지로 도약하도록 이끌 계획이다.

윤진식 한국무역협회 회장은 “지난 80년간 정부와 무역업계의 신뢰와 지원을 바탕으로 성장해 온 만큼, 앞으로는 더 큰 책임과 기여로 보답하겠다”며 “민간의 창의성과 공적 책임을 바탕으로 우리 기업의 도전을 가장 가까이에서 돕고, 기업들이 세상의 모든 시장으로 나아갈 수 있도록 가장 든든한 글로벌 파트너가 되겠다”고 말했다.

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