[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 15일 (수요일) 66년생 첫인상의 관건은 상대를 받아들이는데 있다

96년생: 자연스럽게 문제를 해결하는 것이 편하다. 84년생: 호운이 도래하였으니 만사가 형통하다. 72년생: 내부적인 문제 때문에 곤란해지는 날이다. 60년생: 자존심의 상처는 원망으로 발전하여 다치게 한다. 48년생: 쉬운 말을 어렵게 하지 말고 그대로 보여주어라. 36년생: 권위만을 내세우면 구설이 분분하다.

97년생: 엉겁결에 잡는 것이 무엇인지 판단하기 힘든 날. 85년생: 뜻대로 일이 풀리니 기쁘겠다. 73년생: 집착이 강하면 성취도는 높지만 효율성이 떨어진다. 61년생: 간발의 차로 격차가 벌어지니 있는 힘을 다하라. 49년생: 자존심 때문에 손해보는 경우가 부지기수. 37년생: 생소한 장소에 가는 일은 삼가고 안전에 주의하라.

98년생: 외국과 관련있는 일이 생긴다. 86년생: 문서상의 문제로 가족끼리 마찰이 생긴다. 74년생: 어수선한 분위기에 어울리면 약속을 잊는다. 62년생: 깊은 상념에 사로잡혀 회의감에 빠진다. 50년생: 확인되지 않은 것을 잡으려 하지 마라. 38년생: 곪은 것은 겉으로 드러내야 바람직하다.

99년생: 의견대립이 발생할 가능성이 있다. 87년생: 무엇보다 자신감이 필요한 때. 75년생: 기초공사가 튼튼하면 모든 것이 순조롭다. 63년생: 거슬리는 부분이 있다면 단번에 제거하라. 51년생: 가까운 사람과 함께 하는 일은 불리하다. 39년생: 공과 사를 정확하게 구분해야 할 때이다.

00년생: 기획하고 계획한 일들은 다시 점검할 시기다. 88년생: 출발부터 좋은 일 있겠다. 76년생: 환한 얼굴로 대하면 대가를 얻을 수 있다. 64년생: 간절해도 여건이 안된다면 자제하라. 52년생: 자기 중심이 확고하면 쉽게 쓰러지지 않는다. 40년생: 금기시하는 사안을 행한다면 구설에 오르내린다. 28년생: 주변이 혼란스러울 때는 멀리서 바라보라.

01년생: 부지런히 가치있는 정보를 탐색하라. 89년생: 손재수가 있으니 분실물을 주의하라. 77년생: 집요하게 파고들면 해결책이 있지만 어려울 듯. 65년생: 난간을 피하지만 그 곳 또한 낭떠러지. 53년생: 누군가를 이용하려는 마음은 위험하다. 41년생: 곪아터진 것을 숨긴다고 될 일이 아니다. 29년생: 감정조율을 잘하고 손익계산을 해라.

02년생: 거절당한다고 포기 하면 안된다. 90년생: 친한 사람이 이익을 가져다준다. 78년생: 직장인은 실적이 없어 심란한 시기. 66년생: 첫인상의 관건은 상대를 받아들이는데 있다. 54년생: 외부적인 영향으로 인한 이동은 이롭지 않다. 42년생: 한번 내비친 의사를 번복하지 마라. 30년생: 섣불리 판단하지 말고 움직이는 것이 현명하다.

03년생: 물이 흐르는 대로 몸을 맡기면 편하다. 91년생: 건강에 이상이 생길 조짐이 보인다. 79년생: 다른 사람의 능력과 기술을 내것으로 만들어라. 67년생: 가치관만 가지고 주변사람을 평가하면 어리석다. 55년생: 많다고 좋지 않고 적다고 나쁘지 않다. 43년생: 상대적인 빈곤은 누구나 느낄 수 있는 감정. 31년생: 금은보화를 얻지만 절반은 잃는다.

04년생: 대립으로 서로에게 상처를 입힐 수 있다. 92년생: 욕심만 부리지 않으면 성공한다. 80년생: 무엇을 취하고 버려야할지 제대로 판단해라. 68년생: 상대와 이야기하기 위해서는 안도감을 심어주어라. 56년생: 아랫사람이나 아이들과의 약속은 꼭 지켜라. 44년생: 불투명한 일은 과감히 정리하라. 32년생: 완벽한 것을 추구하는 사람은 피곤하다.

05년생: 문제의 책임은 자기 선에서 해결하라. 93년생: 직장에서 좋은 소식이 있겠다. 81년생: 최선을 다한 자는 결과에 연연하지 않는다. 69년생: 시간이 지나야 될 일은 기다려라. 57년생: 즐기는 문화에 익숙하지 않으면 거북하다. 45년생: 자신의 권위를 내세우면 구설이 분분하다. 33년생: 믿음을 갖고 어렵다는 걸 잊어서는 안 된다.

06년생: 사업자는 상승국면을 유지하기 어렵다. 94년생: 지친 몸과 마음을 기댈 곳이 없다. 82년생: 집안이 우울하면 의욕이 감퇴된다. 70년생: 신용을 회복하는 데에 초점을 맞춰야 한다. 58년생: 소극적인 대응으로 오해를 받을 수 있다. 46년생: 바라는 것을 성취하기엔 아직 이르니 기다려라. 34년생: 아무리 귀한 것도 오래두면 빛을 발하지 못한다.

95년생: 먼 곳으로의 외출은 그리 좋지 않다. 83년생: 인연은 강물과 같으니 연연하지 마라. 71년생: 충격이 기대되는 시기니 능동적으로 대처하라. 59년생: 공적인 자리에서 심각한 이야기는 삼가라. 47년생: 불성실한 사람은 정리하고 새로운 사람을 찾아라. 35년생: 능력을 믿지 않고 남에게 의지하면 어리석다.

백운철학원

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