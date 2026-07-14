정청래 “지지층 통합 적임”… 김민석·송영길 “결국 자기정치”

더불어민주당 8·17 전당대회 대진표가 확정되면서 당권 주자 간 신경전이 본격화하고 있다. 김민석 전 국무총리, 송영길 의원, 정청래 전 대표 등 유력 후보들은 레이스 초반부터 ‘자기 정치’를 둘러싼 공방을 이어갔고, 상대를 겨냥한 발언 수위도 갈수록 높아지고 있다. 정 전 대표가 자신을 지지층 통합의 적임자로 내세우자 송 의원과 김 전 총리는 정 전 대표의 당 운영과 정치적 행보를 ‘자기 정치’로 규정하며 비판했다.

전날 출마 선언을 한 정 전 대표는 이날 범여권 스피커인 김어준씨 유튜브 방송에 출연했다. 정 전 대표는 김씨 방송에 여러 차례 출연했는데, 이후 김씨가 김 전 총리를 출연시켜 한 시간 내외 인터뷰를 하면서 여권 내 여러 해석이 나오기도 했다. 정 전 대표는 이날 김 전 총리와 비슷한 분량으로 김씨와 인터뷰를 했다. 정 전 대표는 이 자리에서 자신이 지지층 단합을 이끌 적임자라고 강조했다.

12일 국회 의원회관에서 열린 전국자치분권민주지도자회의(KLDC)에 더불어민주당 당 대표 후보 주자들이 나란히 앉아 있다. (왼쪽 부터) 김민석 전 총리, 송영길 의원, 정청래 전 대표. 연합뉴스

정 전 대표는 “민주당은 김대중·노무현·문재인·이재명 대통령으로 이어지는 한뿌리 공동체인데 어느 순간부터 뿌리를 자르려는 게 아니냐는 의심이 생기기 시작했다”며 “전통적 지지층을 분열시키는 것이 주류가 되면 안 된다”고 했다. 그러면서 그는 “전통 핵심 지지층을 한군데로 묶어 세우려면 한뿌리 정신으로 누군가는 역할을 해야 한다. 그 적임자는 정청래”라고 강조했다.

‘통합과 적통’을 내세운 정 전 대표를 향해 ‘반정청래’ 전선을 분명히 한 송영길 의원은 정 전 대표의 행보를 ‘결국 자기 정치’라고 맞받았다. 송 의원은 이날 라디오 인터뷰에서 정 전 대표를 겨냥해 “철저하게 ‘선청후당(선 정청래, 후 민주당)’이었다. 자신의 정치적 목적을 우선에 뒀다”고 강하게 비판했다.

그는 오후 전국호남향우회 총연합회 간담회에서는 “임기 4년이 남은 대통령을 놔두고 집권 여당 대표와 대통령이 서로 싸운다는 것이 매번 신문에 ‘명청(이재명 대통령과 정청래 대표) 대전’으로 1면을 장식하는 어이없는 일이 벌어지고 있다”며 “옛날 같으면 역적으로 목을 잘라 정말 진압을 해야 될 그런 상황”이라고 했다. 그러면서 그는 “있을 수 없는 일이 벌어지고 있다”라고도 했다. 정 전 대표는 송 의원 발언에 페이스북을 통해 “전당대회 출마가 목숨까지 위태로운 일인가. 섬뜩하고 무섭다”고 맞받았다.

김 전 총리는 이날 유튜브 방송에 출연해 정 전 대표가 출마 선언에서 대선 불출마를 거론한 데 대해 “지금 누가 대선에 관심이 있는가. 굉장히 뜬금없다”며 “다음 대표하는 분의 제일 관심사는 국정 지원과 총선 승리밖에는 없다. 대선이 나올 얘기가 아닌데 이게 왜 나왔지”라고 말했다. 이어 “공적 역할을 맡은 사람이 공적 과제보다 자신의 이익을 우선시할 때 생기는 것을 자기 정치라고 한다”며 “합당 문제도 갑자기 폭탄선언처럼 터뜨린 것이 근본에는 자기 정치적 욕구가 있었던 것이 아니냐는 지적이 있다”고 했다. 그러면서 “지난 1년간 당정 관계가 잘 안 된 것은 당 대표의 자기 정치 때문이었다고 보는 것”이라고 비판했다.

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