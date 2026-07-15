분당서 승용차 인도 돌진… 30대男 사망

경기 성남시 분당구 수인분당선 정자역 인근 도로에서 50대 여성이 몰던 벤츠 승용차가 인도로 돌진하는 사고가 일어났다. 차량 운전자가 ‘급발진’을 주장하는 가운데 이 사고로 출근하던 30대 남성이 목숨을 잃었다.



14일 경기도소방재난본부와 분당경찰서에 따르면 이날 사고는 오전 6시50분쯤 성남시 분당구 미금역에서 정자역 방향 도로 5차로를 주행하던 A씨의 차량이 우측 버스정류장 앞에 정차 중이던 마을버스의 후미를 들이받은 뒤 그대로 인도로 돌진하면서 발생했다.

분당 정자역 승용차 돌진 사고. 경기도소방재난본부 제공

이어 A씨의 차량은 인도에 있던 B씨를 덮쳤다. 차량 아래에 깔렸던 B씨는 심정지 상태로 소방대원에 의해 구조돼 인근 병원으로 이송됐으나 사망했다.



승용차 운전자 A씨와 10대 자녀도 부상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.



목숨을 잃은 B씨는 울산 출신으로 정자역 인근 자택에서 홀로 자취하며 직장생활을 이어온 것으로 전해졌다. 이날도 새벽 출근길에 나섰다가 변을 당했다.



현장에 출동한 경찰은 A씨의 혈중알코올농도를 측정한 결과 음주 상태는 아닌 것으로 확인했다. 자녀의 등교를 위해 운전대를 잡았던 A씨는 경찰에 “차량이 급발진했다”고 주장한 것으로 전해졌다.



경찰은 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 A씨를 입건했으며 치료를 마치는 대로 사고 경위를 조사할 예정이다. 사고 직후 경찰은 사고 차량의 블랙박스 영상과 주변 폐쇄회로(CC)TV, 목격자 진술 등을 확보했다.

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