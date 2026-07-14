“이제 집 없다” 李대통령 분당 아파트 팔렸다…靑 “수일 내 본계약”

이재명 대통령이 지난 2월 매물로 내놓은 경기 성남시 분당구 아파트가 매각 절차 완료를 앞두고 있다. 이로써 이 대통령은 무주택자가 됐다.

이재명 대통령과 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 대화하고 있다. 뉴시스

14일 뉴시스에 따르면 이날 청와대 관계자는 “해당 아파트 매각 계약이 곧 완료될 것으로 알고 있다. 수일 안에 본 계약이 체결될 것”이라고 밝혔다.

앞서 이 대통령은 지난 2월 부동산 시장 정상화 의지를 보여주기 위해 김 여사와 공동명의로 보유한 유일한 주택이 분당 아파트를 시세보다 10% 저렴한 가격인 29억 원에 매물로 내놨다.

당시 강유정 청와대 수석대변인은 “거주 목적의 1주택 소유자였지만, 부동산 시장 정상화의 의지를 국민께 몸소 보여주겠다는 의도로 풀이된다”며 “시세보다 저렴하게 내놨다”고 했다.

이 대통령도 X(옛 트위터)에 올린 글에서 “이 집을 산 게 1998년이고, 셋방살이 전전하다 IMF 때 평생 처음이자 마지막으로 산 집”이라며 “아이들 키워내며 젊은 시절을 보낸 집이라 돈보다도 몇 배나 애착 있는 집”이라고 설명했다. 이어 “돈 때문에 산 것도 아닌 것처럼 돈 때문에 판 것도 아니다”라며 “경제적으로 따지면 이익도 있을 것 같고, 부동산 정책 총책임자로서 집 문제를 가지고 정치적 공격거리를 만들어 주는 것보다 만인의 모범이 돼야 할 공직자로서의 책임을 다하자 싶어 판 것뿐”이라고 밝혔다.

이 단지는 1기 신도시 재건축 선도지구로 지정됐고, 현재 이 아파트 매물 호가는 31억~32억원 선에 형성돼 있다.

이 대통령은 이날 생중계로 진행된 국무회의에서 초고가 주택의 기준을 묻는 과정에서 “나는 이제 집이 없다”고 언급하기도 했다．

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