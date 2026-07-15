삼성SDI ‘UPS용 배터리’ 화재 안전성 통과

삼성SDI의 UPS(무정전전원장치)용 배터리가 세계적 인증기관의 화재 차단 시험을 통과하며 안전성 기술을 인정받았다. UPS는 갑작스러운 정전이나 전압 불안정 등 전력공급 이상이 발생했을 때 배터리에 저장된 비상전력을 즉시 공급하는 장치다. 인공지능(AI) 데이터센터 등의 안정적인 가동을 보장하는 핵심시설로 꼽힌다.



삼성SDI는 최근 글로벌 안전 인증기관 ‘UL 솔루션즈’가 주관한 옥내 대형화재 시험에서 평가기준을 모두 충족했다고 14일 밝혔다.

삼성SDI의 UPS용 배터리 제품. 삼성SDI 제공

옥내 대형화재 시험은 UPS용 배터리 구조물 내 모듈을 강제로 전소시킨 뒤에 인접한 구조물이나 UPS 시스템 전체로 화재가 확산되는지를 검증하는 안전시험이다. 이번 시험에서 불을 붙인 UPS용 배터리 모듈은 전소됐으나 주변 구조물로 화재 전파나 가스 배출, 폭발, 파열 등은 전혀 발생하지 않아 모든 성능 및 안전기준 항목을 충족했다.



UL 솔루션즈는 UPS에서 실제 화재가 발생했을 때 폭발이나 열 전파 위험성 등을 확인, 검증하기 위해 올해 초 ‘옥내 대형화재 시험’을 도입했다. 시험 기준을 공식적으로 충족한 기업은 삼성SDI가 최초다.



삼성SDI는 UPS용 배터리의 화재 안전성을 높이기 위해 독자적인 시스템 구조 설계로 완성한 열전파 방지 기술을 적용했다. 또한 높은 출력과 안정적인 소재 특성을 지닌 LMO(리튬망간산화물)를 사용했다. 열과 충격에 강한 알루미늄 케이스와 가스 방출구인 벤트(Vent) 등 삼성SDI 특유의 각형 배터리 기술력이 적용됐다.



삼성SDI는 시험 결과를 근거로 세계 주요 고객사에 차별화된 안전성 경쟁력을 강조할 예정이다. 최근 세계적인 거대기술기업(빅테크)과 AI 데이터센터 사업자들이 배터리 공급사 선정의 필수조건으로 ‘화재 안전성 검증’을 제시하는 만큼 마케팅 효과가 기대된다.



삼성SDI 관계자는 “AI 데이터센터용 에너지저장장치(ESS) 제품을 포함해 고객들이 가장 신뢰할 수 있는 배터리 제품을 제공할 것”이라고 말했다.

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