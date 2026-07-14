경북도·대구시·경북대, AI·반도체 첨단산업 인재 양성 맞손

경북도와 대구시, 경북대는 14일 지역 첨단·전략산업을 이끌 핵심 인재 양성을 키우기 위해 '지역 성장 인재 양성을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

협약은 대경권의 미래 성장동력인 인공지능(AI), 반도체, 로봇, 이차전지, 미래 모빌리티, 바이오 등 첨단산업 분야의 전문 인재를 체계적으로 육성하고, 교육·연구 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

이철우 경북도지사(오른쪽)와 추경호 대구시장(왼쪽), 허영우 경북대 총장(가운데)이 14일 대구 북구 경북대 본관에서 지역 성장 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 대구시 제공

협약에 따라 세 기관은 '대경권 성장엔진 브랜드 단과대학'과 'AI 교육·연구 거점대학'을 공동 육성하고, '초광역 공유대학' 구축에 적극 협력할 방침이다.

또 교육부가 추진하는 거점 국립대 패키지형 인재 양성(총 3000억원), 초광역 성장엔진 인재 육성(총 800억원), 초광역 공유대학(총 1200억원) 등 대형 공모사업에도 함께 참여한다

기업과 연구기관을 연계한 기술사업화와 실증, 창업 지원을 강화하고 AI 전문·융합 인재 양성과 연구거점 조성을 통해 지역 AI 생태계 조성에도 속도를 낸다.

허영우 경북대총장은 "업무협약이 대구·경북과 경북대의 상생을 더욱 굳건히 하고, 우리 지역이 대한민국을 대표하는 AI·첨단산업 혁신 거점으로 도약하는 성과로 이어지길 기대한다"고 말했다.

추경호 대구시장은 "협약이 경북대학교의 '패키지 지원대학 선정'이라는 값진 결실로 이어지고, 더 나아가 대한민국 지역혁신의 새로운 성공 롤모델이 되길 기대한다"고 밝혔다.

이철우 경북도지사는 "지역 대학과 함께 미래 산업 인재를 체계적으로 양성해 기업에서 필요한 우수 인재를 적기에 풍부하게 공급할 수 있도록 대구시와 힘을 모으겠다"고 말했다.

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