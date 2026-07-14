황윤성, 방송·무대 넘나들며 활약…‘톡파원 25시’·‘아침마당’ 출연

가수 황윤성이 방송과 무대를 오가며 다양한 매력을 선보이고 있다. 최근 MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁(무명전설)’에서 최종 4위를 기록하며 존재감을 입증한 그는 예능과 토크 프로그램을 넘나들며 활약하고 있다.

가수 황윤성이 방송과 공연을 오가며 다양한 매력을 선보이고 있다. 최근 MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁(무명전설)’에서 최종 4위를 기록하며 존재감을 입증한 그는 예능과 토크 프로그램을 넘나들며 활약하고 있다. JTBC ‘톡파원 25시’, KBS1 ‘아침마당’ 캡처

황윤성은 13일 JTBC 예능 프로그램 ‘톡파원 25시’와 14일 KBS1 프로그램 ‘아침마당’에 잇달아 출연해 각기 다른 매력을 드러냈다. 예능에서는 밝고 유쾌한 입담으로 출연진과 호흡을 맞췄다.

그는 “출장을 가기 전에 구호를 만들고 시작하더라”라며 조용필의 명곡 ‘서울 서울 서울’을 활용해 “서울! 서울! 서울! 아름다운 이 거리!”를 외치는 등 특유의 유쾌함을 드러낸 것으로 전해진다.

황윤성은 종묘와 창덕궁을 둘러보던 중 인정전 앞 품계석을 살펴보고 정1품 품계석이 “대한민국 어머님들이 아들의 수능 합격을 기원하며 많이 만져 닳았다”라는 설명을 듣고 “진작 만졌으면 제가 4등이 아니라 3등까지 했을 텐데”라는 농담을 건네는 등 유머를 더했다고.

또 ‘아침마당’에서는 다양한 무대를 통해 또 다른 면모를 선보였다. 안정적인 라이브와 에너지 넘치는 퍼포먼스로 객석과 호흡하며 무대를 완성했고, 관객과 함께하는 이벤트를 통해 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 만들었다. 이날 그는 자신의 신곡 ‘난리부르스’를 마이크 줄이 빠질 정도의 열정적으로 선보였다고.

토크에서는 자신의 음악 활동을 돌아보는 시간도 가졌다. 그는 ‘내 인생 결정적 장면’ 코너의 주인공으로 나서 가수 이찬원과의 인연을 공개했다. 그는 “일주일에 다섯 번 정도 통화한다”라고 친분을 전했고, 전국투어 당시 이찬원이 커피차와 간식차, 꼬치차를 보내줬던 일화를 공개하며 고마운 마음을 표현했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지