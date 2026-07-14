北, 태풍 약화 뒤에도 200㎜ 폭우 예보… “대피장소 이탈” 통제 [북*마크]

북한이 중국에 상륙한 뒤 세력이 약해진 제9호 태풍 ‘바비’의 영향으로 14∼15일 최대 200㎜의 폭우와 강풍이 예상된다며 수해 대비를 촉구했다. 주민들이 대피장소를 벗어나지 않도록 통제도 강화하라고 주문했다.

노동당 기관지 노동신문은 14일 기사 ‘폭우와 많은 비, 센바람이 예견된다’서 기상수문국이 주의경보를 발령했다고 전했다. 태풍 바비는 중국 상륙 뒤 열대저압부로 약화했지만, 서해와 북한 중부지역을 지나며 많은 비를 뿌릴 것으로 전망됐다.

북한 기상수문국 김광혁 실장이 14일 지난 2일 발생한 태풍 9호(바비)가 이날 0시를 기해 저기압으로 약화하면서 북한에 영향을 주기 시작했다며 오후부터 강수가 강해져 평안남도·평안북도 남부 일부 지역에 최대 200㎜의 폭우가 내리고 서해안과 내륙 여러 지역에는 센바람이, 일부 지역에는 강풍이 불 것으로 예상된다고 조선중앙TV가 보도했다. 조선중앙TV·연합뉴스

신문은 평안북도, 중부 이남, 자강도 일부에 시간당 30∼60㎜, 누적 80∼120㎜ 강수량이 예상된다고 보도했다. 평안남·북도와 남부 일부에는 국지적으로 150∼200㎜의 많은 비가 내리고, 백두산지구를 포함한 함경북도·양강도 일부에서도 강한 소나기를 동반한 70∼100㎜ 비가 내릴 것으로 예보됐다.

강풍도 동반될 예정이다. 14일부터 15일 새벽 사이 서해안 여러 지역과 곡산 등 내륙 일부 지역에서 10∼15ｍ의 바람이 불고, 해주를 비롯한 황해남도 일부 지역의 풍속은 한때 초속 15∼20ｍ에 이를 것으로 전망됐다.

신문은 재해 유형별 행동수칙을 재확인하고 위험지역 점검, 비상연락체계 정비, 주민 대피, 구조·의료 인력 준비를 주문했다. 또한 “대피장소를 이탈하는 것을 비롯해 비정상적인 현상이 절대로 나타나지 않도록 교양과 통제의 도수를 높여야 한다”며 간부와 주민들에게 긴장 상태를 유지해 기상재해 피해를 최소화하라고 강조했다.

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