홈플러스 일반노조, 메리츠금융 면담…"MBK 포함 3자회동 제안"

(서울=연합뉴스) 김성민 기자 = 홈플러스가 운영자금 고갈에 따른 매장 유지 비용 부족으로 영업을 중단한 지 이틀째인 14일 서울 강서구 홈플러스 강서점 입구가 쇼핑카트로 막혀 있다. 2026.7.14 ksm7976@yna.co.kr

홈플러스 일반노조는 14일 메리츠금융그룹을 만나 홈플러스 최대 주주인 MBK파트너스, 최대 채권자인 메리츠금융그룹, 노조가 만나는 3자 회동을 제안했다.



홈플러스 이종성 일반노조 위원장을 포함한 노조 관계자들은 이날 오전 고용노동부 서울남부지청에서 메리츠금융그룹 경영진을 만난 뒤 "메리츠, MBK, 홈플러스 노조의 회동을 노조가 주선하겠다고 제안했다"며 "메리츠와 MBK 양측의 답을 기다리고 있다"고 말했다.



메리츠금융그룹은 이 자리에서 MBK파트너스와 김병주 MBK 회장의 보증을 조건으로 1천억원의 긴급운영자금(DIP) 대출금을 에스크로에 예치했다는 점을 강조하고 나머지 자금에 대해서는 MBK 측이 마련해야 한다는 입장을 밝혔다.



이 위원장은 "홈플러스라는 거대한 기업, 10만명 노동자의 생계가 달린 문제"라며 "MBK와 메리츠 간의 감정의 문제, 본인들의 논리 갖고 해결될 문제가 아니다"라고 호소했다.



이 위원장은 또 "MBK와 메리츠가 도의적인 책임을 어느 정도 감수해야 한다. (양측 모두) 원금에 대한 손실은 없다는 점이 다 드러나지 않았느냐"며 지원을 촉구했다.



한편, 김광일 MBK파트너스 부회장과 민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합 홈플러스지부와의 이날 면담은 당일 취소됐다.



마트노조는 입장문을 내고 "회사에서 오전 10시께 유선으로 면담 연기를 통보했다"며 "명확한 이유 없는 일방적 통보에 도저히 납득할 수 없다"고 반발했다.



홈플러스에는 마트노조와 일반노조까지 2개의 노조가 있다.

<연합>

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