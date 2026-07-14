경찰, '尹관저 PC 증거인멸' 윤재순·강의구 검찰 송치

경찰이 비상계엄 이후 윤석열 전 대통령 관저에 있던 PC를 증거인멸한 혐의로 윤재순 전 대통령실 총무비서관 등을 검찰에 넘겼다.



경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 14일 언론에 "윤 전 비서관과 강의구 전 대통령실 제1부속실장을 서울중앙지검에 불구속 송치했다"고 공지했다.

윤재순 전 대통령실 총무비서관. 연합뉴스

이들은 비상계엄 해제 이후인 2024년 12월 중순 대통령실 총무정보보안팀 행정관들에게 관저 PC 8대를 무단 반출 및 포맷하라고 지시한 것으로 조사됐다.



이 사건은 특수본이 지난 1월 자체 인지해 수사에 착수한 것으로 알려졌다.



아울러 특수본은 윤 전 대통령 파면 직후 대통령실 PC를 초기화도록 지시한 의혹을 받는 정진석 전 대통령비서실장과 윤 전 비서관 사건도 보완수사 후 다시 검찰에 넘겼다.



지난 3월 서울중앙지검 공공수사1부는 특수본이 정 전 실장과 윤 전 비서관을 공용전자기록 등 손상, 직권남용권리행사방해, 대통령기록물 관리에 관한 법률 위반 혐의로 송치한 사건을 보완수사를 요구하며 돌려보냈다.



두 사람은 12·3 비상계엄 관련 증거를 인멸하기 위해 대통령실 PC 1천여대의 초기화를 지시한 혐의를 받고 있다.

<연합>

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