반다이남코코리아, 스토어 리뉴얼 1주년 기념 행사 진행

사진=반다이남코코리아 제공

반다이남코코리아가 지난 12일 용산 아이파크몰에 위치한 ‘반다이남코코리아 스토어’의 리뉴얼 오픈 1주년을 기념해 돌잔치 콘셉트의 현장 이벤트를 개최했다.

SNS를 통해 사전 모집한 가족 중 스토어와 같은 시기에 첫돌을 맞이한 아기가 주인공으로 참여했으며, 반다이남코코리아의 대표 상품을 활용한 돌잡이와 고객 참여 퀴즈 이벤트가 진행돼 현장을 찾은 방문객들의 참여를 이끌었다.

1주년 기념 이벤트는 오는 7월 26일까지 이어진다. 반다이남코코리아 스토어 앞 이벤트 공간에서는 돌잔치상을 비롯한 다양한 콘셉트의 포토존을 운영하며, 방문객들은 기념사진을 촬영하고 현장에서 직접 인화해 가져갈 수 있다.

또한 SNS 해시태그 이벤트에 참여하거나 1만원 이상 구매 고객에게는 반다이남코코리아의 대표 IP가 그려진 한정 부채를 선착순으로 증정하며, 가샤폰 반다이 오피셜 샵에서는 ‘HAPPY BIRTHDAY’ 문구가 담긴 행운 캡슐을 뽑은 고객에게 가샤폰 보관함을 증정하는 이벤트도 경품 소진 시까지 진행된다.

반다이남코코리아 관계자는 “리뉴얼 오픈 1주년인 7월 15일에는 고객들을 위한 깜짝 이벤트를 준비하고 있으며, 자세한 내용은 당일 공개할 예정”이라며 “7월 26일까지 운영되는 팝업과 포토존, 다양한 참여형 이벤트에도 관심을 부탁드린다”고 밝혔다.

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