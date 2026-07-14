장항준 "봉준호가 만나자더니…"깜짝 협업 제안 수락

영화감독 장항준이 영화감독 봉준호에게 작은 협업 프로젝트를 제안받았다고 했다.

장항준은 13일 MBC 라디오 '손석희의 12시'에 게스트로 출연해 영화 흥행 이후 근황과 인생 영화에 대한 이야기를 나눴다.

장항준. '손석희의12시' 유튜브 캡쳐

장항준은 "얼마 전 봉준호 감독과 둘이 밥을 먹었다. 둘이 밥을 먹는다는 건 되게 각별하다는 것"이라고 했다.

그는 "역시 봉 감독은 확실히 아우라가 있다. '이 사람 근처에 내가 갈 수가 없겠구나' 싶었다"고 말했다.

손석희가 "봉 감독은 왜 만났냐. 혹시 함께 작업하는 것이냐"고 했다.

그러자 장항준은 "그분이 저한테 부탁할 일이 있다고 했다. 전화로 해도 될 일을 만나서 밥을 사겠다고 하더라"고 말했다.

이어 "이 양반이 나한테 큰 잘못을 저지를 일도 없는데 왜 부르나 싶었다"고 했다.

그는 "결국 만났는데 아직 일정이 안 정해져서 오픈을 해도 되는지는 모르겠지만 봉 감독이 저한테 약간의 제안을 하셨고 제가 수락을 했다"고 말했다.

손석희는 "영화와 관련된 거면 혹시 봉 감독이 제작자이고 감독이 장항준 아니냐. 아니면 이번 작품으로 돈을 많이 벌었으니 이번엔 반대냐"고 했다.

장항준은 "그것도 아니다. 약간 비슷한 관계이지만 조금 다르다. 하지만 머지않아 언론에서 밝혀질 거라고 생각한다"고 말했다.

손석희가 "굉장히 기대가 된다"고 하자 장항준은 "대단한 건 아니다. 들으면 힘이 빠질 수도 있다"고 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지