신기루 "개그맨 후배 양배차에 8번 고백·8번 거절 당해"

코미디언 신기루가 후배 개그맨 양배차를 향한 8번의 짝사랑 일화를 고백했다.

지난 13일 방송된 KBS 2TV 예능물 '말자쇼'에 출연한 신기루는 자신을 "연애 60번을 한 연애 고수"라고 소개하며 "혼자 하는 사랑도 내 기준에서는 연애"라는 독특한 연애관을 밝혔다.

신기루. KBS 2TV '말자쇼' 캡처

특히 가장 애틋한 짝사랑 상대로 실명을 공개한 후배 양배차와의 일화를 전했다.

신기루는 "양배차에게 8번 고백했으나 모두 거절당했다"며 "물질적으로 많이 챙겨줬더니 '마음만 안 받겠다'며 선물은 받더라"고 말해 웃겼다.

이어 "고백 다음 날 양배차가 입원해 죽을 사 들고 병문안을 갔으나 간호를 해주겠다는 말에 병실을 옮겨버렸다"며 "이 일로 사흘간 마음의 병을 앓기도 했다"고 털어놨다.

최근의 일화도 덧붙였다. 신기루는 "얼마 전 양배차가 연락해 '그때로 돌아가면 좋아했을 수도 있다'고 하더니, 결국엔 본인의 들기름 사업을 소셜미디어에 홍보해달라고 하더라"고 폭로해 스튜디오를 폭소케 했다.

신기루는 "그래도 한때 풋풋했던 젊은 날의 추억"이라며 유쾌하게 심경을 마무리했다.

<뉴시스>

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