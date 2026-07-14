홍명보와 손흥민, 젠슨 황 깐부회동까지… 역시 의정부고 ‘졸업사진’

홍명보 전 감독과 손흥민 선수, 젠슨 황의 ‘깐부회동’까지 경기 의정부고등학교의 패러디 졸업사진이 올해도 큰 관심을 받고 있다.

14일 의정부고에 따르면 이번 졸업사진은 방송부(UHBS) 학생들이 지난 12일부터 SNS(사회관계망 서비스)를 통해 순차적으로 공개했다.

의정부고 2026 졸업사진 ‘홍명보 전 감독과 손흥민 선수’. 의정부고 방송부 UHBS 제공

학생들은 올해 화제가 된 인물과 드라마, 영화, 애니메이션, 온라인 밈 등을 다양한 소품과 분장으로 재치있게 패러디해 촬영했다.

특히 2026 북중미 월드컵에 출전한 홍명보 전 감독과 등을 돌린 손흥민 선수의 장면이 눈길을 끌었다.

의정부고 2026 졸업사진 ‘왕가 사는 남자’ 단종과 엄흥도

한국 축구대표팀은 이번 월드컵 조별리그에서 탈락한 뒤 홍 전 감독 선임 문제와 내부 갈등 의혹 등으로 도마 위에 올랐다.

또 교권에 대해 우리 사회에 화두를 던진 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’의 교권 보호국 감독관, 한국을 방문해 대기업 총수들과 ‘치맥’ 회동한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 패러디 등도 주목받았다. 천만 관객을 돌파한 영화 ‘왕과 사는 남자’의 단종과 엄흥도를 비롯해 애니메이션 토이스토리, 원피스 등 다양한 콘텐츠가 사진에 담겼다.

의정부고 2026 졸업사진 ‘참교육’ 교권보호국 감독관

의정부고 2026 졸업사진 젠슨 황의 깐부회동 패러디 모습.

다만 올해도 정치분야의 날 선 풍자는 찾아볼 수 없었다.

의정부고의 졸업사진은 2009년부터 주목받았다. 당시 일부 학생이 추억을 만들고자 톡톡 튀는 아이디어로 졸업사진을 찍었고, 뜻하지 않게 인터넷상에서 이슈가 되면서 전통으로 자리 잡았다.

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