’런닝맨’ 16주년 맞아 스타들의 축하 릴레이...일부 누리꾼 “광수가 없네”

SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’이 방송 16주년을 맞은 가운데, 다양한 분야의 연예인들이 축하 메시지를 전하며 의미를 더했다.

SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’이 방송 16주년을 맞은 가운데, 다양한 분야의 연예인들이 축하 메시지를 전하며 의미를 더했다. ‘열여섯 생일 맞은 런닝맨에게 보내온 많은 스타들의 축전 영상’ 영상 캡처. 런닝맨 - 스브스 공식 채널

최근 ‘런닝맨’ 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 프로그램의 16주년을 기념하는 축전 영상이 공개됐다. 영상에는 배우와 가수, 방송인 등 여러 스타들이 참여해 ‘런닝맨’의 오랜 역사를 축하하고 앞으로도 이어질 활약을 응원하는 메시지를 남겼다.

축전에는 허남준을 비롯해 유연석, 차태현, (여자)아이들 미연, 전소민, 강훈, 이준영, 공명, 코르티스, 미미, 최다니엘, 권은비, 송은이 등이 등장해 각자의 방식으로 16주년을 축하했다. 다양한 분야에서 활동 중인 출연진이 한자리에 모인 영상은 프로그램의 오랜 인기를 다시 한번 실감하게 했다.

특히 허남준의 영상 메시지가 눈길을 끌었다. 그는 “어릴 때부터 ‘런닝맨’을 진심으로 즐겨 봤고 지금도 즐겨 보고 있다”며 “언젠가는 저도 꼭 나오고 싶다”고 출연 의사를 밝혔다. 프로그램을 향한 애정과 기대를 솔직하게 전한 그의 발언은 시청자들의 관심을 모았다.

유연석 역시 “조만간 ‘런닝맨’에 놀러 가서 ‘틈만나면’에서 쌓은 게임 실력을 보여드리고 싶다”고 전했고, 코르티스 역시 “저희도 기회가 된다면 나가서 게임하고 싶다”며 프로그램 출연에 대한 기대감을 표현했다. 해당 발언들은 스타들의 향후 실제 출연으로 이어질 수 있을지 관심이 집중된다.

이번 축전 영상에서는 과거 프로그램을 함께했던 인물들의 모습도 확인할 수 있었다. 전 멤버인 전소민은 “앞으로 저도 많이 방문하고 놀러 가도록 하겠다”고 전했고, 강훈과 최다니엘이 축하 영상에 등장해 시청자들에게 반가움을 안겼다.

그렇지만 배우 이광수는 축전 영상에 등장하지 않았다. 이를 두고 일부 누리꾼들은 “광수가 없네”, “광수가 없는 건 진짜 아쉽다”는 등의 반응을 남긴 반면, 또 다른 일부 누리꾼들은 “예능과 아름다운 이별을 하고 싶은 연예인들에게 과한 요구를 하지 마라”, “왜 축전영상 가지고 이광수가 나와야 하는 게 당연시해지는지”라는 등의 댓글을 남겼다.

한편 ‘런닝맨’은 2010년 7월 첫 방송을 시작한 이후 꾸준히 사랑받아 온 SBS 대표 예능으로 2026년 7월 기준 방송 16주년을 맞았다.

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