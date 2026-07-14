李대통령 “‘잠재성장률 3%, 국민소득 5만불’ 도약 원년으로 기억되도록 힘 모아야”

이재명 대통령은 14일 “올해가 잠재성장률 3%, 세계 무역 4강, 국민소득 5만불이라는 ‘대체불가 대한민국’으로 도약하는 원년으로 기억될 수 있게 힘을 모아달라”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “국민 삶과 직결된 물가와 부동산 안정에 총력을 기울이고, 초격차·초혁신 성장 동력 육성으로 잠재성장률을 3%까지 단계적으로 높여 나가야 한다”며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 “하반기에는 본격화하는 경제 대전환을 보다 가속해서 대체불가 대한민국으로 나아가는 길을 더욱 넓혀야하겠다”고 했다. ‘3대 메가프로젝트’의 조기 현실화도 언급하며 “중앙정부와 지방정부, 그리고 기업이 한 몸처럼 열심히 뛰어야 하겠다”면서 “지금 하루를 단축하면 나중에 열흘 또는 100일을 벌 수 있다는 자세로 모든 관련 절차를 최대한 빠르게 진행해 주시기 바란다”고 말했다.

이 대통령은 사회 구조적 문제를 해소하는 데도 힘을 쏟아야 한다는 점 역시 강조했다. 이 대통령은 “공동체의 미래인 청년들에게 일자리, 주거, 자산, 역량 개발 등에 있어서 다층적인 성장 사다리를 제공하고, 노동시장 격차 완화와 함께 공공기관, 재정·규제 영역에서 혁신도 속도를 내야 하겠다”며 “이번 하반기에 우리가 어떤 성과를 만드느냐에 따라서 우리 대한민국의 미래 30년이 좌우될 것”이라고 역설했다.

이 대통령은 “우리 대한민국의 번영은 경제의 힘만으로는 이루어질 수 없다”며 외교 분야 중요성도 언급했다. 이 대통령은 “지난주 우리 정부 출범 이후 첫 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방과 몽골 국빈 방문이 순조롭게 마무리됐다”며 “이번 외교 일정을 통해 방산과 첨단기술의 글로벌 협력에 새 지평이 열렸다. 핵심광물 공급망 확보에도 상당한 성과가 있었다”고 소개했다. 이어 “관계부처는 이러한 외교적 결실이 국민의 삶과 우리 경제에 실질적인 보탬이 될 수 있도록 후속 조치를 속도감 있게 추진해주기 바란다”며 “대한민국의 더 큰 도약과 지속적인 성장을 위해서 더 안정적이고 평화로운 세계 질서가 뒷받침돼야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “세계 질서가 매우 불안정한 상황인데 우리 정부는 국익 중심의 실용 외교를 바탕으로 글로벌 책임 강국으로서 우리에게 주어진 역할과 책무를 흔들림 없이 이행해나가겠다”고 했다.

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