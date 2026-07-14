한병도 "장동혁 막말 멈춰야…국힘, 헌정사 최악 민생 태업"

더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 14일 국민의힘 장동혁 대표를 향해 "장 대표는 막말을, 국민의힘은 국회 보이콧을 멈추시기를 바란다"고 촉구했다.

더불어민주당 한병도 당 대표 직무대행 겸 원내대표가 14일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한 직무대행은 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "지금 국민께서 야당에 요구하는 것은 막말과 장외 정치, 음모론으로 점철된 선동이 아닐 것"이라며 이같이 말했다.



그는 장 대표가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 시위 현장에서 이재명 대통령의 성(姓)과 직함 호칭을 뺀 손팻말을 든 것과 관련해 "연일 대통령을 향한 반말과 막말을 이어가고 부정선거 음모론 집회에 참석하며 정쟁만 일삼고 있다"고 비판했다.



또 "국민의힘은 어제 의원총회에서도 국회 파업을 이어가기로 선택했다"며 "헌정사상 최악의 민생 태업"이라고 지적했다.



그러면서 "민주당은 국민의힘의 국민 무시, 민생 뒷전, 막말 정치를 반드시 심판하겠다"며 "국민의힘이 명분 없는 민생 보이콧을 이어간다면 민주당은 국회의장께 이번 주 본회의 개최를 요청해 일하는 국회를 만들기 위한 행동에 나서겠다"고 강조했다.

<연합>

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