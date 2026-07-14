리센느가 살던 그 집…과거 숙소 월세 매물로 등장해 ‘눈길’

‘중소돌 역주행 신화’를 쓰고 있는 걸그룹 리센느의 과거 숙소가 온라인 부동산 플랫폼에 월세 매물로 올라와 화제다.

최근 온라인 부동산 플랫폼에는 서울 강남구 논현동에 위치한 한 빌라가 월세 매물로 등록됐다. 이곳은 리센느 멤버들이 신인 시절 함께 생활했던 숙소로 알려진 곳이다.

MBC ‘전지적 참견 시점’ 방송화면 캡처

해당 빌라는 1982년 준공된 지하 1층~지상 3층 규모의 건물로, 전용면적 94.55㎡(약 28.6평) 주택이 임대 매물로 나왔다. 보증금은 5000만원, 월세는 300만원이며 보증금을 1억원으로 올릴 경우 월세는 275만원으로 조정 가능한 것으로 안내됐다. 별도의 관리비는 5만원이다.

매물 소개에는 한때 ‘7호선, 국제예대 바로 앞, 룸 4개, 연습생 숙소 추천’이라는 문구가 적혀 관심을 모았다. 이후 해당 설명은 ‘방 4칸, 주차 편리, 구옥 빌라, 즉시 입주 가능, 학동역 인근’ 등 일반적인 소개 문구로 수정된 것으로 알려졌다.

MBC ‘전지적 참견 시점’ 방송화면 캡처

빌라는 지하철 7호선 학동역에서 도보 약 5분 거리에 위치해 있으며, 침실 4개와 화장실 1개를 갖추고 있다. 청담동과 삼성동 등 주요 엔터테인먼트 회사가 밀집한 지역과 가까워 연습생이나 연예기획사 숙소로 활용하기에 적합한 입지라는 평가다.

리센느는 지난 11일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’을 통해 새 숙소를 공개했다. 멤버들은 당시 연습생 시절 누수 문제까지 있었던 이전 숙소에서 생활했던 기억을 떠올리며, 67평 규모의 새 숙소로 이사하게 된 과정을 전했다.

이후 방송에서 소개된 옛 숙소와 동일한 곳으로 알려진 매물이 온라인에 등장하면서 팬들의 관심이 이어지고 있다.

MBC ‘전지적 참견 시점’ 방송화면 캡처

한편 리센느는 멤버 원이 운영하는 개인 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’에 공개한 갸루와 사투리 콘셉트 영상이 사회관계망서비스(SNS)에서 큰 화제를 모으면서 주목받기 시작했다.

이를 계기로 미니 1집 타이틀곡 ‘LOVE ATTACK(러브 어택)’이 다시 입소문을 탔고, 발매 약 2년 만인 지난 8일 멜론 TOP100 차트 1위에 올랐다.

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