설현, 어디 갔나 했더니… 자연 속에서 넷플릭스 차기작 준비 중

배우 설현이 유튜브를 통해 근황을 알리며 팬들과의 소통에 나서고 있다.

설현이 유튜브를 통해 근황을 알리며 팬들과의 소통에 나서고 있다. 유튜브 채널 '김설현 KIMSEOLHYUN' 영상 캡처

지난 12일 설현은 자신의 유튜브 계정 ‘김설현 KIMSEOLHYUN’에 ‘내 반려식물을 소개합니다 l 김설현 Vlog’라는 제목의 영상을 게재했다.

최근 설현은 약 4년 만에 기존 유튜브 채널 ‘눈이 부시게 by 설현’을 ‘김설현 KIMSEOLHYUN’으로 새롭게 단장하고 본격적인 운영을 시작한 바 있다.

채널의 첫 콘텐츠가 여행 브이로그이고, 두 번째 콘텐츠가 일상 브이로그인 만큼, 자신의 일상을 팬들과 낱낱이 공유하고 긴밀하게 소통하고 싶다는 뜻인 것으로 알려졌다.

설현이 분갈이를 할 반려 식물들. 설현이 유튜브를 통해 근황을 알리며 팬들과의 소통에 나서고 있다.

지난 12일 공개된 영상에는 설현이 “자신이 키우는 반려 아프리카식물의 분갈이를 하려 한다”는 말과 함께 분갈이할 다섯 개의 식물을 카메라에 담았다.

봄박스, 파키푸스, 하월시아 등 다양한 종의 식물을 키우는 설현은 기존 식물들이 자라는 화분보다 더 큰 화분과 흙을 준비해 분갈이에 나섰다.

천천히 하나씩 분갈이에 나선 설현은 분갈이가 다 끝나고 찍힌 영상을 돌려보며 “정말 한 자세로 앉아서 분갈이만 했다”며 웃었다.

분갈이에 열중한 설현과 친구. 유튜브 채널 '김설현 KIMSEOLHYUN' 영상 캡처.

함께 분갈이한 친구와 밥을 먹고 귀가한 설현은 집에 있던 다른 반려식물들에 대해 간단히 소개하고 새로 분갈이를 마친 식물들을 한 자리에 놓고 뿌듯한 표정을 지었다.

그룹 AOA 활동 당시에도 수수한 메이크업과 청순한 미모, 돋보이는 몸매로 주목받던 설현은 활동 공백기 동안 자신만의 시간을 가지며 여유로운 한 때를 보내고 있는 것으로 알려졌다.

활동 공백기 동안 자신만의 시간을 가지며 여유로운 한 때를 보내고 있는 설현. 유튜브 채널 '김설현 KIMSEOLHYUN' 영상 캡처

한편, 설현(김설현)은 다가오는 2026년도 하반기부터 작품 활동에도 매진할 예정이다. 2026년 하반기 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 ‘천천히 강렬하게’(가제)에 출연한다. 2027년 상반기 방송 예정인 JTBC 드라마 ‘인간X구미호’에도 출연이 예정되어 있다.

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