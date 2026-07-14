[월드컵] VAR헨티나?…아르헨티나에 유리했던 판정에 팬심 '부글부글'

'모든 판정은 아르헨티나에 유리하게 굴러간다.'



2026 북중미 월드컵에서 준결승에 오르며 대회 2연패에 바짝 다가선 '디펜딩 챔피언' 아르헨티나가 유리한 판정의 수혜자라는 여론이 형성되면서 이를 조롱하는 팬들의 목소리도 커지고 있다.

승리를 기뻐하는 아르헨티나 선수들. AFP연합뉴스

사회관계망서비스(SNS)에선 아르헨티나가 이번 대회를 통해 비디오 판독(VAR)과 국제축구연맹(FIFA)의 혜택을 가장 크게 받았다며 국가의 영문 이름을 'VARgentina', 'FIFAtina'라고 부르고 있다.



이런 상황에 대해 로이터 통신은 14일(한국시간) 전직 FIFA 심판과 인터뷰를 통해 "새로운 VAR 프로토콜의 도입이 월드컵 공정성에 대한 대중의 인식에 화약통을 던진 꼴이 됐다"라며 "아르헨티나와 관련된 또 한 번의 판정 논란이 팬들의 불만에 불을 질렀다"라고 전했다.



로이터는 아르헨티나와 스위스와의 8강전에서 나온 스위스 공격수 브릴 엠볼로의 경고누적 퇴장을 조명했다.



엠볼로는 후반 27분 아르헨티나의 레안드로 파데레스와 몸싸움 도중 넘어졌고, 주심은 애초 파데레스에게 옐로카드를 꺼냈다.



하지만 VAR 심판과 교신한 주심은 온 필드 리뷰를 통해 엠볼로가 시뮬레이션 동작으로 파울을 유도했다고 판단해 페데레스의 옐로카드를 취소하고 엠볼로에게 옐로카드를 줬다.



이미 옐로카드를 한 장 받았던 엠볼로는 경고 누적으로 퇴장당했고, 스위스는 10명이 싸우는 상황에 부닥쳤다.



결국 엠볼로의 퇴장으로 스위스는 연장 후반에만 2골을 허용하며 1-3으로 패해 준결승 진출에 실패했다.



주심의 결정은 이번 대회에 처음으로 도입된 선수 오인 규정에 따른 VAR 프로토콜의 결과였다.



이에 대해 영국 ITV 월드컵 해설가이자 전직 FIFA 심판인 크리스티나 운켈은 "이 규정은 애초 이런 방식으로 적용되지 말아야 했다. 적용 범위가 너무 넓다"라고 지적했다.



그는 "단순히 카드를 받는 대상을 바꾸는 것을 넘어 한쪽의 프리킥이었던 원심을 완전히 뒤집어 정반대 판결을 한 셈이다. 즉 판정의 근본 자체가 바뀐 것"이라며 "VAR이 그동안 피하고 싶어 했던 '경기 재판정' 영역에 공식적으로 발을 들여놨다"라고 강조했다.



언켈은 특히 "충분한 테스트도 없이 실제 어떤 결과를 가져올지 검증이 되지 않은 프로토콜을 확대 적용한 것은 언제 터질지 모르는 화약고와 같다"고 덧붙였다.



이런 상황 때문에 일부 네티즌들은 아르헨티나를 '바르(VAR)헨티나'라고 부르며 조롱하고 나섰다.



아르헨티나에 유리했다고 생각되는 판정은 조별리그 J조 알제리와 1차전 때부터 나왔다.



0-3으로 패했던 알제리는 아르헨티나의 주장 리오넬 메시가 전반에 상대의 종아리를 밟았을 때 퇴장을 받아야 한다고 주장했지만 받아들여지지 않았고, 메시는 이날 해트트릭을 달성했다.



아르헨티나와 이집트의 16강전에서도 판정 논란이 나왔다.



이집트는 득점이 VAR로 취소되고, 페널티킥 판정 요구마저 묵살되면서 패배를 곱씹어야 했다.



운켈은 이에 대해 "경기가 뜻대로 풀리지 않으면 쉽게 판정을 탓하지만, 앞선 두 경기에선 명백한 오심으로 볼 만한 부분은 없었다"라며 "다만 FIFA는 경기장 밖에서 행정적인 문제로 팬들의 불신을 키웠다"라고 지적했다.



미국 대표팀의 공격수 폴라린 발로건이 퇴장당하면서 받았던 1경기 출전 정지 징계가 도널드 트럼프 미국 대통령과 잔니 인판티노 FIFA 회장의 전화 통화 이후 1년 유예된 해프닝이 대표적이다.



운켈은 "팬들의 신뢰는 완전히 무너졌다. 심판으로서 많은 메이저 대회를 지켜봤지만 SNS에서 이 정도로 논란이 뜨거웠던 적은 처음"이라고 강조했다.

<연합>

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