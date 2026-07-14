“시원하게 입을 수 있는 옷 추천해줘”...이젠 옷도 AI가 추천? [수민이가 궁금해요]

“시원하게 입을 수 있는 옷 추천해줘?”

LF는 자사가 운영하는 LF몰에 생성형 인공지능(AI) 기반 쇼핑 에이전트 서비스 ‘LF 스타일톡’을 도입했다고 14일 밝혔다.

LF 스타일톡은 고객이 검색창에 키워드를 입력하는 대신 “요즘 날씨에 입기 좋은 시원한 원피스를 추천해줘”, “헤지스 신상 셔츠를 보여줘”와 같이 자연어로 질문하면 AI가 고객의 의도를 분석해 적합한 상품을 추천하는 서비스다.

LF 닥스 2026 SS 머스티크 시크 컬렉션 화보. LF 제공

특히 현재 날씨와 LF몰 실시간 인기 검색어, 고객의 최근 검색 상품 등을 종합적으로 분석해 같은 질문에도 고객의 상황과 취향에 맞는 맞춤형 답변을 제공한다. 예를 들어 “원피스를 추천해줘”라는 질문에 그날 날씨가 덥다면 통기성이 좋은 린넨 원피스를, 고객이 최근에 미니멀 스타일 상품을 검색했다면 해당 취향을 반영한 상품을 추천하는 방식이다.

LF 스타일톡은 추천 상품과 함께 소재와 핏, 스타일링 포인트, 추천 이유도 함께 제시해 고객이 보다 쉽게 상품을 이해하고 선택할 수 있도록 돕는다.

LF는 고객 데이터 보안을 위해 오픈소스 대규모 언어 모델(LLM)을 자체 서버에서 구축·운영하는 독립적인 AI 환경을 마련했으며, 수년간 축적한 패션 큐레이션 노하우와 상품 운영 경험을 AI 추천에 반영했다고 설명했다.

LF몰은 올해 3월 선보인 ‘AI 코디 추천 서비스’가 기존 수작업 기반의 ‘모델이 함께 입은 상품’ 큐레이션보다 상품 페이지 유입(PV)이 3배 이상 높은 수준을 유지하면서 AI 기반 추천 서비스의 효과를 확인했다고 전했다.

LF몰, AI 쇼핑 에이전트 ‘스타일톡’ 도입. LF 제공

LF몰 관계자는 “LF 스타일톡은 고객이 실제 생각하는 방식 그대로 원하는 상품을 탐색할 수 있도록 돕는 서비스로, 앞으로도 AI를 활용해 더 자연스럽고 개인화된 쇼핑 경험을 제공해 나가겠다”고 말했다.

한편 LF의 프리미엄 컨템포러리 캐주얼 브랜드 헤지스는 올여름 린넨을 넘어 플리츠, 크로셰, 자수, 보태니컬 패턴 등을 활용한 제품군을 확대하며 도심과 휴양지를 아우르는 여름 스타일을 제안한다.

린넨이 여름 대표 소재를 넘어 메가 트렌드로 자리 잡으면서 소비자 취향이 세분화되고, 과거 휴양지 패션으로 여겨졌던 리조트웨어도 일상복과 출근룩으로 확장되고 있다는 설명이다.

여성복에서는 린넨과 크로셰를 활용한 클래식 리조트 스타일을 제안한다. 보태니컬 프린트 원피스와 스커트 등을 구성해 휴양지뿐 아니라 일상에서도 착용할 수 있다.

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