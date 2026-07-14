[내일날씨] 오후까지 비…'포항 최고 37도' 무더위 계속

수요일인 15일은 전국이 대체로 흐린 가운데 일부 지역에 비가 이어지겠다.



수도권과 충남, 중부지방, 전라권, 경상권의 비는 오후에 대부분 그치겠다.

사진=연합뉴스

강원과 전라권에는 새벽에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 많은 비가 내리면서 피해가 발생할 수 있으니 안전 관리에 유의해야겠다.



예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도 30∼100㎜(많은 곳 경기북부 120㎜ 이상), 강원내륙·산지 30∼80㎜(많은 곳 강원북부내륙 100㎜ 이상), 강원동해안 5∼40㎜, 대전·세종·충남과 충북, 전북 30∼80㎜, 광주·전남 20∼60㎜, 대구·경북과 부산·울산·경남 5∼40㎜, 제주도 20∼60㎜다.



아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 27∼37도로 예보됐다. 포항이 최고 37도, 대구가 35도까지 오르는 등 무더위가 이어지겠다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5∼4.0m, 서해·남해 1.0∼3.5m로 예상된다.

<연합>

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