'이혼' 지연수, 곰탕집서 생계 "일할 때 남자 수영복 입어"

방송인 지연수(46)가 현재 생계를 위해 곰탕집에서 일하고 있다고 고백했다.

지연수는 13일 자신의 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에서 레이싱 모델 은퇴 후 식당 설거지, 청소, 반찬가게, 떡 공장 야간 작업 등 여러 아르바이트를 전전해 온 근황을 전했다.

지연수. 유튜브 캡처

지연수는 이혼 후 어떤 아르바이트를 했냐는 질문에 "모델 쪽에는 다 나같이 생긴 애들이 있었고, 그중에서 난 키도 작았다"고 했다.

그는 "현실로 나와 보니 내가 키가 크고 눈에 띄는 사람이더라. 여기서 살아남을 수 있는 방법은 나를 죽이는 거밖에 없다고 생각했다"고 했다.

이어 "일부러 더 거지같이 하고 다녔다. 검은색, 회색 남자 운동복을 입고 다녔다. 몸매 라인이 안 드러나니까"라고 했다.

그는 현재 곰탕집에서 일하고 있다며 "요즘 일할 때는 남자 수영복 팬츠를 입는다"고 했다.

지연수는 지난 2014년 그룹 유키스 출신 일라이(35)와 결혼해 슬하에 아들을 뒀으나 2020년 이혼했다. 일라이는 최근 재혼했다.

<뉴시스>

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