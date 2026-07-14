‘대이란 봉쇄’ 다시 꺼낸 트럼프…국제유가 10% 수직상승

도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 해상 봉쇄 재개를 선언하면서 국제 유가가 하루 만에 10% 가까이 급등했다. 미국과 이란 간 군사적 긴장이 다시 고조되면서 원유 공급 차질 우려가 커진 영향이다.

호르무즈 해협의 선박. AFP연합뉴스

로이터통신에 따르면 13일(현지시간) ICE선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물은 전 거래일보다 9.6% 오른 배럴당 83.30달러에 거래를 마쳤다. 브렌트유는 장중 한때 배럴당 83.54달러까지 상승하며 미·이란 간 종전 양해각서(MOU) 체결 직전인 지난달 16일 이후 약 한 달 만에 최고치를 기록했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래된 8월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 배럴당 78.14달러로 마감하며 전 거래일 대비 9.4% 올랐다.

유가 급등은 미국과 이란 간 충돌 재개로 중동 원유 공급망에 대한 불안감이 커진 데 따른 것이다. 트럼프 대통령은 이날 호르무즈 해협을 오가는 이란 항구 및 연안 관련 선박에 대한 해상 봉쇄 조치를 다시 시행하겠다고 밝혔다.

또 미군이 호르무즈 해협을 통과하는 민간 선박의 안전을 보장하는 대가로 선적 화물의 20%를 ‘안전보장 통행료’ 명목으로 받겠다는 방침도 내놨다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 대이란 해상 봉쇄 조치가 미국 동부시간 기준 14일 오후 4시(한국시간 15일 오전 5시)부터 재개된다고 밝혔다.

이번 조치로 미국과 이란의 대치 상황은 종전 MOU 체결 이전 수준으로 되돌아가면서 중동 지역 긴장도 다시 높아지고 있다.

에너지 정보업체 겔버앤드어소시에이츠는 보고서에서 “트럼프 대통령의 대이란 해상 봉쇄 재개와 보복 공격, 호르무즈 해협의 선박 운항 급감이 맞물리면서 단기적인 원유 공급 우려를 키웠다”고 분석했다.

이란은 미국의 해상 봉쇄 재개 방침에 강하게 반발했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 산하 이맘 호메이니 중부사령부 대변인은 성명을 통해 “미국이 호르무즈 해협 관리에 개입하는 것을 결단코 허용하지 않을 것”이라고 밝혔다.

우크라이나의 러시아 에너지 시설 공격도 국제 유가 상승 요인으로 꼽힌다. 로베르트 브로브디 우크라이나 무인시스템군 사령관은 자국 드론부대가 러시아 내륙 시즈란시의 주요 정유 시설을 집중 타격하고, 유조선 10척과 여객선 4척을 공격했다고 밝혔다.

미국 전략비축유(SPR) 재고 감소도 공급 불안을 키우고 있다. 미 에너지부에 따르면 지난주 SPR 재고는 전주 대비 300만 배럴 감소한 3억1650만 배럴로 집계됐다. 이는 1983년 4월 이후 가장 낮은 수준이다.

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