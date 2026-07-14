포르투갈 매체 "황인범, 포르투 이적 사실상 확정…연봉도 결정"

축구 대표팀 미드필더 황인범(페예노르트)이 '포르투갈 명가' FC포르투 이적이 임박했다는 현지 언론의 보도가 나왔다.



포르투갈 매체 '아볼라'는 14일(한국시간) "황인범의 포르투 이적이 사실상 확정됐고 연봉도 정해졌다"라며 "황인범의 포르투 이적이 순조롭게 진행되고 있다"라고 전했다.



이 매체는 "포르투는 페예노르트(네덜란드)와 황인범의 이적을 놓고 협상을 이어가고 있다"라며 "두 구단의 협상은 긍정적인 방향으로 진행되고 있다. 프란체스코 파리올리 감독이 높게 평가하는 황인범과의 계약은 조만간 이뤄질 수도 있다"고 설명했다.



'아볼라'는 황인범에 대해 "미드필드 지역에서 여러 역할을 소화할 수 있는 선수로 주 포지션은 중앙 미드필더"라며 "유럽 무대에선 루빈 카잔(러시아), 올림피아코스(그리스), 츠르베나 즈베즈다(세르비아) 등에서 활약했고 현재 페예노르트에서 뛰고 있다"고 설명했다.



포르투에서 받게 될 황인범의 세전 연봉은 300만 유로(약 51억원), 세후 연봉은 150만 유로(약 25억5천만원)로 추정된다.



1996년 대전에서 태어난 황인범은 2015년 대전하나시티즌에서 K리그 무대에 데뷔해 2018년 자카르타·팔렘방 아시안게임 금메달을 따내며 해외 진출의 발판을 마련했고, 2019년 메이저리그사커(MLS) 밴쿠버 화이트 캡스로 이적하며 해외파로 변신했다.



2020년 루빈 카잔으로 이적한 황인범은 이후 올림피아코스를 거쳐 2023년 츠르베나 즈베즈다 유니폼을 입었다.



이 팀에서 정규리그 우승과 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 출전 등의 성과를 쌓아 실력을 인정받은 황인범은 2024년부터 페예노르트에서 활약 중이다.



황인범은 이번 2026 북중미 월드컵에선 체코와 조별리그 A조 1차전에서 1골 1도움으로 대표팀의 2-1 승리를 이끄는 최고의 활약을 펼친 바 있다.



황인범의 차기 행선지로 떠오른 포르투는 포르투갈 정규리그에서 31차례나 우승한 강호로 UEFA 챔피언스리그(1986-1987시즌·2003-2004시즌)와 유로파리그(2003-2003시즌·2010-2011시즌)에서 두 번씩 정상에 올랐다.

<연합>

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