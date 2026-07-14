체감 35도 ‘찜통더위’ 속 전국 비 확대…밤부터 50mm 비 내려 [오늘날씨]

화요일인 14일은 전국 대부분 지역에 폭염이 이어지는 가운데 오후부터 전국으로 비가 확대될 전망이다.

양산을 쓴 채 횡단보도를 건너는 시민들. 뉴시스

기상청에 따르면 비는 이날 오전 수도권과 충남에서 시작돼 오후에는 강원과 충북, 전라권, 밤에는 경상권으로 차례로 확대된 뒤 15일 오후에 대부분 그치겠다. 수도권과 충남권, 광주·전남 서부에는 오전 9시까지, 강원 내륙·산지와 전북에는 정오까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

특히 밤부터는 중부지방과 전라권을 중심으로 시간당 20~50㎜의 매우 강한 비가 쏟아질 전망이다.

경기 북부와 강원 북부 내륙은 시간당 30~50㎜, 서울·인천·경기 남부와 강원 산지·중남부 내륙, 충북 북부는 시간당 20~30㎜의 세찬 비가 예보됐다. 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개가 치는 곳이 있어 하천 범람과 저지대 침수, 산사태 등 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

강한 바람도 동반된다. 전국 대부분 지역에서 순간풍속 초속 15m 안팎의 바람이 불겠으며, 수도권과 강원 산지, 충남, 전라 해안, 경북 북동산지·동해안, 경남 해안, 제주도는 순간풍속 초속 20m 이상의 매우 강한 바람이 불어 강풍특보가 발표될 가능성이 있다.

기온은 여전히 높아 무더울 예정이다. 낮 최고기온은 28~37도로 예보됐으며, 전국 대부분 지역에서 최고체감온도가 33도 안팎(강원 동해안과 경북권 35도 안팎)으로 올라가겠다. 밤 최저기온이 25도 이상 유지되면서 열대야가 나타나는 곳도 많겠다.

주요 지역별 낮 최고기온은 서울 32도, 인천 30도, 수원 31도, 춘천 31도, 강릉 34도, 청주 32도, 대전 32도, 전주 32도, 광주 31도, 대구 36도, 부산 29도, 제주 32도로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 동해·남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 높게 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 서해 2.0∼5.0m, 동해 0.5∼3.5m, 남해 1.0∼3.5m로 예보됐다.

한편 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠습니다.

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