포항시, 산림사업장 중대·산업재해 예방 위한 안전결의 및 특별교육 실시

경북 포항시는 13일 조림과 풀베기, 소나무재선충병 방제 등 산림사업장 내 중대·산업재해 예방을 위해 '산림사업 안전결의 및 특별교육'을 실시했다고 밝혔다.

포항시는 13일 조림과 풀베기, 소나무재선충병 방제 등 산림사업장 내 중대·산업재해 예방을 위해 '산림사업 안전결의 및 특별교육'을 실시한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이날 교육에는 박용선 포항시장을 비롯 손병웅 포항시산림조합장, 산림사업법인 관계자, 산림 분야 기간제근로자 등 300여 명이 참석, 산림사업장 안전문화 확산 및 중대재해 예방 의지를 다졌다.

산림사업장은 급경사지와 불규칙한 지형, 벌도목 등 작업환경 특성상 다른 사업장보다 안전사고 위험이 높은 것으로 알려져 있다.

특히 포항에서는 2023년과 2024년 벌목 현장, 2025년 풀베기 사업장에서 3년 연속 중대재해가 발생하면서 안전관리 강화 필요성이 제기돼 왔다.

교육에서는 전문강사를 초빙해 산림사업장 내 유해·위험요인 개선, 사고 발생 시 현장 대응요령, 혹서기 안전작업 수칙 등을 교육했으며, 참석자들은 안전 결의문을 낭독하고 안전수칙 준수와 무재해 사업장 조성을 다짐했다.

박용선 포항시장은 13일 조림과 풀베기, 소나무재선충병 방제 등 산림사업장 내 중대·산업재해 예방을 위해 현장점검을 하고 있다.

시는 형식적인 교육에 그치지 않고 월 1회 이상 안전보건협의체를 운영해 안전보건관리체계를 강화하고, 모든 산림사업장을 대상으로 불시 점검과 관계기관 합동점검을 실시할 계획이다. 또 현장특임관 제도와 안전보건 감리체계를 확대하는 등 중대·산업재해 예방에 행정력을 집중할 방침이다.

박용선 시장은 흥해읍 일대 소나무재선충병 피해 고사목 현장을 찾아 태풍과 강풍 시 재해 위험 여부를 점검하고 주민들의 민원과 건의사항을 청취했다. 이어 인근 마을회관을 방문해 폭염 속 주민들의 안전을 살피고 생활 불편사항과 지역 현안에 대한 의견을 들었다.

박용선 시장은 “시민의 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 가치”라며 “작은 위험요소도 선제적으로 발굴해 신속히 조치하고, 현장 책임자와 작업자 모두가 안전수칙을 철저히 준수해 사고 없는 안전한 포항을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지