한국척수장애인협회 경북협회 포항시지회, ‘제6회 포항시 척수장애인 한마음 재활증진대회’ 성료

한국척수장애인협회 경북협회 포항시지회는 지난 10일 포항 라메르웨딩컨벤션센터에서 회원과 가족, 내빈 등 350여 명이 참석한 가운데 '제6회 포항시 척수장애인 한마음 재활증진대회'를 성황리에 개최했다고 13일 밝혔다.

한국척수장애인협회 경북협회 포항시지회는 지난 10일 포항 라메르웨딩컨벤션센터에서 회원과 가족, 내빈 등 350여 명이 참석한 가운데 '제6회 포항시 척수장애인 한마음 재활증진대회'를 성황리에 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다.

이번 행사는 척수장애인의 재활 의지를 높이고 회원 간 소통과 화합을 통해 자립 의식을 고취하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 포항시의회 김철수 의장, 복지환경위원회 유흥근 부위원장, 공원식 포항시장직 인수위원장, 노이조 경북협회장, ㈜비아블신화 김정호 전략그룹장 등 지역 기관·단체 관계자들이 참석, 축하와 격려의 뜻을 전했다.

1부 행사에서는 포항시지회 주요 사업소개 영상 상영을 시작으로 우수회원 표창, ㈜비아블신화 후원금 전달식, 지회장 대회사 및 내빈 축사가 이어졌다. 참석자들은 협회의 주요 사업과 회원들의 재활 성과를 공유하며 의미 있는 시간을 가졌다.

2부에서는 레크리에이션과 축하공연, 경품추첨 등 다양한 프로그램이 진행돼 참석자들이 함께 어울리며 즐거운 시간을 보내고 회원 간 화합을 다지는 시간을 가졌다.

한국척수장애인협회 경북협회 포항시지회는 지난 10일 포항 라메르웨딩컨벤션센터에서 회원과 가족, 내빈 등 350여 명이 참석한 가운데 '제6회 포항시 척수장애인 한마음 재활증진대회'를 성황리에 개최한 가운데 공지웅 지회장이 인사말을 하고 있다.

공지웅 지회장은 대회사를 통해 "올해로 여섯번째를 맞이하는 한마음 재활증진대회는 협회의 사업을 소개하고 회원들의 재활성과를 격려하며 화합과 결속을 다지기 위해 마련한 행사"라며 "이번 대회를 통해 지역 척수장애인들이 서로 소통하고 새로운 재활 의지를 다지는 소중한 시간이 되길 바란다"고 말했다.

이어 "무더운 여름 건강하고 활기차게 보내시길 바라며, 앞으로도 포항시지회는 척수장애인의 재활과 자립, 권익증진을 위해 다양한 사업을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 한국척수장애인협회 경북협회 포항시지회는 재활교육을 비롯 자조모임, 사회참여 프로그램, 권익옹호 활동 등 다양한 사업을 통해 지역 척수장애인의 자립생활 지원과 삶의 질 향상에 힘쓰고 있다.

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