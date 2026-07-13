"은어 잡으러 오세요"… 봉화은어축제 오는 25일 팡파르

제28회 봉화은어축제가 오는 25일부터 내달 2일까지 9일간 봉화읍 내성천 일원에서 열린다.

축제 기간 매일 오전 11시, 오후 3시, 오후 5시 등 3차례에 걸쳐 반두잡이 체험이 진행되며 맨손잡이 체험도 평일 3회, 주말 4회 운영한다.

봉화은어축제. 연합뉴스

체험비는 1만2000원(온라인 사전예매 1만원)이며 체험비 중 5000원은 봉화사랑상품권으로 환급해 준다.

제한된 시간 안에 은어를 가장 많이 잡은 참가자를 뽑는 어신 선발대회와 함께 경찰서, 소방서 등 관내 기관이 참여하는 은어 챔피언십 연대의 전쟁, 외국인 관광객이 참여하는 은어 잡기 대항전도 열린다.

행사장 한쪽에서는 은어 숯불구이, 튀김, 스낵 등을 맛볼 수 있고 활어도 구매할 수 있다.

이 밖에 어린이 워터파크, 모래 놀이장 등 어린이 참가자를 위한 공간도 마련된다.

또 제2회 이몽룡 선발대회, 은빛 봉화 예술제, 은어 네온 라이브, 은어 크러쉬 물벼락쇼, 폐막 축하공연까지 다양한 무대가 이어진다.

최기영(사진) 봉화군수는 "올해는 가족형 물놀이 시설과 실내 쉼터, 야간 공연과 먹거리 콘텐츠를 대폭 보강했다"며 "봉화만의 여름 축제를 선보이겠다"고 말했다.

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