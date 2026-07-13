전주시, 스페인서 비빔밥 유네스코 인류무형문화유산 등재 홍보

‘비빔밥의 본고장’ 전북 전주시가 스페인을 찾아 비빔밥의 문화적 가치와 유네스코 인류무형문화유산 등재 필요성을 알리는 홍보 행사를 여는 등 국제 공감대 확산에 나섰다.

13일 전주시에 따르면 전날(현지 시간) 스페인 마드리드의 레사 차마르틴(Resa Chamartín) 대학생 기숙사에서 전주음식·문화 확산사업의 하나로 ‘비빔밥 유네스코 인류무형문화유산 등재 홍보 체험 행사’를 개최했다.

전주시가 12일(현지 시간) 스페인 마드리드의 레사 차마르틴(Resa Chamartín) 대학생 기숙사에서 ‘비빔밥 유네스코 인류무형문화유산 등재 홍보 체험 행사’를 진행하고 있다. 전주시 제공

이번 행사는 세계 각국의 청년들에게 한국을 대표하는 음식인 비빔밥의 문화적 가치와 철학을 알리고, 유네스코 인류무형문화유산 등재를 위한 국제적 공감대를 넓히기 위해 마련됐다.

행사에는 스페인을 문화 탐방 중인 국내 대학생 46명과 이들이 초청한 스페인 등 외국 대학생 46명 등 100여명이 참여했다. 참가자들은 함께 비빔밥을 만들고 나눠 먹으며 한국 음식문화에 담긴 의미와 가치를 직접 체험했다.

전주시는 이번 행사가 비빔밥이 지닌 공동체성과 전통성, 지속가능성 등 유네스코 인류무형문화유산의 핵심 가치에 대한 이해를 높이고 해외 청년들과 한국의 음식문화를 공유하는 국제 문화 교류의 장이 될 것으로 기대한다.

비빔밥은 다양한 식재료를 한 그릇에 담아 조화를 이루는 한국의 대표 음식으로, 함께 만들고 나누는 과정에서 공동체 정신과 소통, 배려의 문화를 담고 있다. 또한 제철 농산물과 채소를 중심으로 한 식문화는 지속가능성과 친환경적 가치를 실천하는 대표적인 음식문화로 평가받고 있다.

전주시는 비빔밥의 본고장으로, 2012년 국내 최초이자 세계 네 번째 유네스코 음식창의도시로 지정됐다. 이후 전통과 창의를 기반으로 다양한 국제 음식문화 교류 사업과 유네스코 창의도시 사업을 추진하며 전주의 음식문화를 세계에 알리고 있다. 최근에는 비빔밥의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 위한 국내외 홍보와 학술 활동도 확대하고 있다.

김미나경민 전북대학교 K-푸드(Food)연구소 센터장은 ‘비빔밥은 다양한 재료가 조화를 이루듯 사람과 사람을 연결하는 한국의 대표적인 공동체 음식문화”라며 “이번 행사가 세계 청년들에게 한국 식문화의 우수성을 알리고 비빔밥의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 위한 국제적 공감대 형성에 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

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