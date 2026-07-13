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"백두산호랑이 꼭 보러 오세요"… 백두대간수목원서 특별 공개 행사

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봉화=이영균 기자 lyg0203@segye.com

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국립백두대간수목원은 오는 25일 백두산호랑이 '미령'을 관람객에게 공개하는 특별행사를 개최한다고 13일 밝혔다.

 

이번 행사는 국제 호랑이의 날(7월 29일)을 앞두고 멸종위기 야생동물인 백두산호랑이의 생태적 가치와 보전의 중요성을 알리기 위해 마련했다.

 

백두산호랑이 &#39;미령&#39;. 연합뉴스
백두산호랑이 '미령'. 연합뉴스

'미령'은 대전 오월드에서 지내다 지난해 10월 수목원으로 옮겨졌다.

 

행사에서는 미령의 호랑이숲 적응 과정과 훈련 모습을 담은 영상도 볼 수 있다.

 

한편 수목원 방문자센터 대강당에서는 '백두산호랑이, 숲 그리고 우리'를 주제로 기념 세미나가 진행된다.

 

호랑이숲 운영 현황과 노령 호랑이 건강관리, AI기반 활동 분석, 사육 현장의 이야기 등 백두산호랑이 보전과 관리 사례를 공유할 계획이다.

 

세미나 참여는 백두대간수목원 누리집을 통해 신청할 수 있다.

 

수목원 관계자는 "과학적인 사육·건강관리와 교육·전시 프로그램을 통해 멸종위기 야생동물 보전과 생물다양성 가치 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.


봉화=이영균 기자 lyg0203@segye.com 기자페이지 바로가기

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