불판 밭두둑·습식 하우스… 경북 농가 ‘살인 더위와 사투’ [밀착취재]

“태어나서 이런 찜통더위는 처음이에요. 에어컨 없이는 살 수가 없네요.”



국내 첫 폭염중대경보가 발효된 지 하루가 지난 13일 오후 경북 포항시 북구 새마을로 한 골목가 모퉁이. 수은주가 36도를 가리킨 이곳 인근 도로는 이글이글 타오르고 있었다. 16.5㎡(약 5평) 남짓한 집에 홀로 사는 정모(79)씨는 단칸방에서 연신 선풍기를 틀어놓고 있었다. 정씨는 “남편과 사별한 지 수십년인데 생활여건이 여의치 않아 에어컨 없이 생활하고 있다”고 하소연했다. 그는 “올해 더위는 정말 살인적”이라며 “밤에도 더위가 가시지 않아 잠을 이루지 못할 정도”라고 말했다.

13일 포항시민 정모씨가 단칸방에서 선풍기를 틀어놓은 채 더위를 견디고 있다. 이영균 기자

이번 폭염은 농민들에게는 더 큰 위협이다. 낮 최고기온이 40도에 육박하면서 경북 농·축산업 종사자들은 그야말로 더위와 사투를 벌이고 있다. 무더위를 피해 동 트기 전부터 일터에 나와 작업을 이어갔지만, 오전에 이미 30도를 훌쩍 넘기는 날씨가 이어지면서 온열질환 우려도 커지고 있다. 기온이 34도를 가리킨 오전 11시 경산시에서 만난 농민 박모(70대)씨는 수도에 연결된 호스를 붙잡고 대파 모종이 심어진 텃밭에 연신 물을 뿌리고 있었다. 박씨는 “더워도 이렇게 더울 수가 없다”며 “밭일을 멈출 수는 없어서 중간중간 집에 가서 쉬다 오는 수밖에 없다”고 말했다.



폭염 속 밭두둑이 불판과 같다면 비닐하우스는 그야말로 ‘습식 사우나’를 방불케 했다. 경산시 남방동 한 포도 재배 비닐하우스에서는 작업자들의 가지치기 작업이 한창이었다. 하우스 내부는 무거운 습도와 뜨거운 열기로 가득 차 숨을 제대로 쉬기도 어려울 지경이었다. 작업자들은 박씨와 마찬가지로 새벽부터 일을 시작해 오전 11시 작업을 마치지만 무더위에 힘들어하긴 마찬가지였다. 소와 닭 등을 기르는 축산 농가 종사자들은 무더위에 가축들이 폐사하지 않을까 노심초사하는 모습이었다.



극한 기후로 여름철 온열질환 의심환자는 꾸준히 늘고 있다. 소방청에 따르면 여름철 온열질환 의심환자 관련 119 출동 건수는 최근 4년 새 4배가량 폭증했다. 2021년 906건에서 2022년 1153건, 2023년 2436건, 2024년 3164건, 2025년 3709건으로 매년 증가세다.

더위가 더 고달픈 쪽방촌 13일 서울 영등포구 한 쪽방촌 방 안에서 선풍기를 틀고 부채질하고 있는 주민을 열화상카메라로 촬영한 모습. 밝은 부분이 온도가 높은데, 섭씨 32.5도인 방 내부보다 주민의 얼굴과 손발, 선풍기 모터 부분이 더 밝게 나타났다. 유희태 기자

14일 전국 대부분 지역에 비가 내리지만 절정에 이른 더위를 식히기엔 역부족일 것으로 전망된다. 기상청에 따르면 14일 새벽 제주도에서 시작된 비는 오전에는 수도권·충남, 오후엔 중부지방과 전라권으로 확대됐다가 15일 오전 대부분 그치겠다. 15일까지 수도권과 강원 일부 지역에 많게는 100㎜ 이상 비가 내릴 것으로 예상된다. 많은 비가 내리지만 14일 낮 최고기온이 36도에 이르는 등 더위는 쉽사리 꺾이진 않겠다. 중부지방과 전북·경북권의 경우 최고체감온도 또한 35도 안팎을 오가 매우 무덥겠다.

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