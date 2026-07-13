입에 넣지도 않았는데…초콜릿 냄새만으로 근력운동 효과 증가

헬스장에서 무거운 기구를 들기 전 초콜릿 냄새를 맡는 것만으로도 근력운동 수행 능력이 향상될 수 있다는 연구 결과가 나와 눈길을 끈다.

9일 국제학술지 ‘프론티어스 인 피지올로지(Frontiers in Physiology)’에 따르면 말레이시아 말라야대 스포츠·운동과학부 무함마드 나슈루딘 빈 나하루딘 교수 연구팀은 공복 상태에서 초콜릿 향을 맡은 참가자들의 근력운동 수행 능력이 향상됐다는 연구 결과를 발표했다.

연구팀은 평소 운동을 하는 20대 초중반의 건강한 남성 23명을 대상으로 실험을 진행했다. 참가자들은 실험 전 10시간 이상 금식한 뒤 코코아 함량 90% 다크초콜릿, 60% 밀크초콜릿 또는 물 냄사를 각각 30초 동안 맡았다. 이후 앉은 자세에서 무게추를 들어 올리는 하체 운동인 ‘레그 익스텐션’을 수행했고, 운동 횟수와 배고픔, 포만감, 식욕 등을 함께 측정했다.

실험 결과 다크초콜릿 냄새를 맡은 참가자들은 물 냄새를 맡은 대조군보다 레그 익스텐션 반복 횟수가 평균 18회 증가했다. 밀크초콜릿 냄새를 맡은 그룹도 평균 9회 더 많은 반복 횟수를 기록했다. 반면 참가자들이 느낀 주관적인 운동 강도는 세 그룹 간 큰 차이가 없었다.

픽사베이

연구팀은 다크초콜릿과 밀크초콜릿 향이 서로 다른 방식으로 뇌에 작용했을 가능성을 제시했다. 다크초콜릿의 진하고 쌉쌀한 향은 과거 포만감을 느꼈던 기억을 떠올리게 해 배고픔과 식욕을 줄이고 포만감을 높인 반면, 달콤한 밀크초콜릿 향은 식욕보다는 뇌의 보상 체계를 자극해 운동을 보다 즐겁게 느끼도록 만들었을 것으로 분석했다.

실제로 다크초콜릿 냄새를 맡은 참가자들은 운동 전 배고픔이 감소하고 포만감은 증가했다고 답했다. 반면 밀크초콜릿 냄새를 맡은 참가자들은 기분은 좋아졌지만 배고픔이나 식욕에는 큰 변화가 없었다.

연구팀은 이러한 변화가 음식을 실제로 먹지 않고 냄새만 맡은 상태에서 나타났다는 점에 주목했다. 음식 냄새가 소화 과정을 미리 준비시키거나 과거의 식사 경험을 떠올리게 하면서 신체와 뇌가 실제 식사와 비슷한 반응을 보였을 가능성이 있다는 설명이다.

나하루딘 박사는 “후각은 뇌의 식욕·감정 회로와 강력하게 연결돼 있다”며 “선수들이 더 힘들게 애쓴다는 느낌 없이도 반복 횟수가 크게 늘어난 것을 확인했다. 심리와 생리가 맞물려 나타난 매우 흥미로운 결과”라고 말했다.

다만 연구팀은 이번 결과를 일반화하기에는 한계가 있다고 밝혔다. 실험 대상이 건강한 20대 남성 23명으로 제한됐고 혈중 호르몬이나 뇌신경 활성도는 측정하지 않아 정확한 생리학적 기전은 아직 확인되지 않았기 때문이다.

연구팀은 여성이나 고령층, 전문 운동선수에게도 같은 효과가 나타나는지, 초콜릿 외 다른 음식 향도 비슷한 영향을 미치는지는 추가 연구가 필요하다고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지