“코레일·SR 회원 하나로”… 14일부터 통합회원 전환 시작

에스알(SR)과 코레일(Korail)이 통합 앱 출시를 앞두고 양 기관 회원을 하나로 묶는 ‘통합회원 전환’이 14일 본격 시작된다.

통합회원 전환 관련 설명. 국토부 제공

국토교통부는 통합 회원이 향후 통합된 철도서비스를 이용할 수 있도록 이날부터 통합회원 전환 웹사이트가 운영되다고 13일 밝혔다.

9월부터 운행하는 코레일과 에스알 통합 열차는 8월부터 통합 앱에서 승차권을 예매할 수 있다. 통합 회원으로 전환하면 더 편리하게 더 많은 혜택을 받으며 이용할 수 있다. 다가오는 추석 명절 승차권 예매를 원활하게 이용하려면 통합회원 전환은 꼭 필요하다. 철도통합 앱은 다음달 초 현 코레일톡을 업데이트하는 형태로 출시된다. 9월 통합된 뒤 운행하는 열차를 예매할 수 있다. SRT앱은 통합 앱이 출시된 뒤에도 예매기능은 당분간 유지하는 방식으로, 전환이 늦은 이용객의 이용 등 혼선을 최소화할 방침이다.

지난해 9월6일 코레일의 KTX(왼쪽)와 SR의 SRT(오른쪽)의 모습. 뉴시스

김태병 국토부 철도국장은 “이번 회원 통합은 다음달 출시될 통합 앱과 9월부터 운행될 통합 열차를 국민이 편리하게 이용하기 위한 첫 단계”라며 “국민 불편이 없도록 사전 안내와 홍보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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