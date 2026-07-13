추경호 시장 “대구 자부심 회복이 혁신 출발점…간부들 문턱 닳도록 뛰어라”

추경호 대구시장은 13일 산격청사에서 열린 간부회의에서 “대구라는 자부심을 회복하는 것이 시정 혁신의 출발점”이라고 강조했다.

이날 회의에서 추 시장은 “지난 11일 프로축구 대구FC 홈경기 당시 시민들이 보여준 뜨거운 응원과 ‘대구라는 자부심’이라는 구호에 큰 울림을 받았다”며 즉석에서 간부들과 함께 “위 아 대구(We are Daegu∙우리는 대구)”를 외치는 퍼포먼스를 진행했다.

13일 간부회의에서 추경호 시장이 제안해 간부들과 “위 아 대구(We are Daegu∙우리는 대구)”란 구호를 외치는 퍼포먼스를 하고 있다. 대구시 제공

추 시장은 “대구FC 경기장에서 시민들이 ‘대구’라는 이름 하나로 함께 응원하고 승격을 기원하는 모습을 보면서 대구라는 자부심이 얼마나 큰 힘을 갖는지 새삼 느꼈다”고 소회를 밝혔다. 이어 “대구 경제가 침체한 것은 공직자들 책임도 크다”고 지적하며, “공직자들부터 대구에 대한 자부심과 ‘할 수 있다’는 자신감을 가져야 시민들에게도 그 마음이 전해질 수 있다”고 역설했다.

이 같은 자부심 회복 메시지는 공직자의 역할과 일하는 방식에 대한 강도 높은 주문으로 이어졌다. “이런 거까지 시장이 지시하나 싶겠지만 해야겠다”고 운을 뗀 추 시장은 “실국과장은 국회, 중앙부처, 시의회 문턱이 닳도록 다녀라. 그래서 여러분들의 위치가 중요하고 바쁜 것”이라며 작심 발언을 쏟아냈다.

이 같은 주문은 중앙정부의 예산 확보와 주요 정책 추진은 결국 ‘사람이 직접 움직여야 길이 열린다’는 점을 공직사회에 거듭 강조한 것으로 분석된다. 추 시장은 이와 연계해 민선 9기 공직사회의 업무방식 혁신도 함께 지시했다. 특히 ‘금호강과 낙동강 수변 공간 조성 사업’에 대한 보고를 받은 자리에서 “대형 사업 추진과 별개로 우선 시민들이 신천을 포함해 수변을 이용하시는 데 당장의 불편이 없도록 세세하게 챙기는 것도 중요하다”고 지적했다.

그는 “대형 프로젝트도 중요하지만, 시민들에게는 생활과 직결된 작은 행정 하나하나가 더 중요할 수 있다”며 “같은 맥락에서 모든 부서의 업무는 시민의 삶과 직결되는 만큼 중요하지 않은 부서가 없다”고 못 박았다. 이어 “오전 9시부터 오후 6시까지 근무시간만큼은 최고의 집중력을 발휘해 달라”며 전 직원들의 능동적이고 몰입도 높은 업무 자세를 강력히 당부했다.

13일 추경호(가운데) 시장이 산격청사에서 열린 가부회의를 주재하고 있다. 대구시 제공

추 시장은 좋은 행정을 영화나 드라마 등 ‘작품’에 비유하기도 했다. 그는 “감독, 주연∙조연배우뿐 아니라 조명∙기술∙음향∙효과∙무대 등 이 모든 것이 어우러져야 좋은 작품이 나온다”며 “화려하게 보이지 않더라도 각자의 역할을 제대로 하는 것이 중요하다”고 전 부서가 맡은 바 책임을 적극적으로 펼쳐 줄 것을 주문했다.

이어 정기인사를 앞두고 인사운영에 대한 철학도 공유했다. 추 시장은 “‘좋은 평판은 열심히 일하면 저절로 만들어진다’는 점을 직원들은 인식해야 한다”며 인사 실무진을 향해서도 공정한 평가를 통해 적재적소의 인사를 단행할 것을 지시했다. 시정 홍보와 청렴도 향상을 위한 주문도 이어졌다. 추 시장은 “각자의 업무를 세일즈한다는 생각으로 일한 만큼 시민들께 적극 알리라”고 강조하는 한편, 대구시 청렴도 평가결과가 왜 1등급이 안 되는지 철저히 원인을 분석하고 시민들의 신뢰를 높일 수 있는 대책을 시급히 마련하라고 지시했다.

추 시장은 민선 9기 출범 이후 직원들이 밤낮없이 폭염 대응과 민생현장, 국비 확보를 위해 헌신하고 있는 점에 깊은 감사를 전하며 격려했다. 그는 “직원들이 오롯이 업무에 매진할 수 있도록 불필요한 업무와 의전을 과감히 없앨 것”을 지시하며 “같은 취지로 나 또한 취임 후 수행비서 없이 다니고 있다. 이는 역대 대구시장은 물론이고 개인적으로도 처음 있는 일”이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 추 시장은 “한 사람이라도 더 실무에 투입해 업무 생산성 향상에 보태기 위함”이라고 행정 효율화에 대한 강력한 의지를 피력한 뒤, “각자 최선을 다해 ‘대구라는 자부심’을 다시 시민들께 돌려드리자”고 당부했다.

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