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[시사중국어학원의 리얼 중국어 회화] 입으면 통통해 보인단 말이야.
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리얼 중국어 회화
입력 :
2026-07-13 18:13
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2026-07-13 18:13
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[시사중국어학원의 리얼 중국어 회화] 입으면 통통해 보인단 말이야.
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[설왕설래] SK하이닉스 나스닥 데뷔
1999년 LG반도체가 현대전자로 넘어가는 ‘반도체 빅딜’이 있었다. 현대전자 역시 1년 만에 자금난에 봉착, 2001년 10조원대 부채를 감당하지 못해 회사는 채권단으로 넘어가면서 하이닉스로 사명이 바뀌었다. 미국 마이크론에 매각될 뻔한 위기를 간신히 넘긴 2002년 3월 당시 주당 가격은 135원이었다. 말 그대로 껌값도 안 되는 ‘동전주’였다. 20
[특파원리포트] 미국 건국 250주년의 진짜 의미
“제철소와 광산에서, 서부의 들판과 과수원에서, 동부의 공장에서 일하기 위해 수백만 명의 이민자들이 미국으로 왔다. 어떤 사람들은 계약을 맺고 왔고, 어떤 사람들은 누군가가 여비를 대신 내주거나 빌려준 돈으로 왔다. 슬라브인, 폴란드인, 헝가리인, 이탈리아인, 스위스인 등 유럽인들을 ‘약속의 땅’으로 끌어들이기 위한 제안들은 매력적이었다.” 20세기 초
[김정기의호모커뮤니쿠스] 월드컵 경기의 한 가지 흠
월드컵 축구 경기가 지구촌을 열광시키고 있다. 종횡무진하는 선수와 공, 관중의 함성, 환호, 탄식의 몸부림에 빠져든다. 이념, 종교, 국경, 빈부, 피부색에 상관없이 즐기고, 패스라는 협력을 통해 존재할 수 있는 축구가 지니는 예술 같은 매력을 체감한다. 그러나 심기를 불편하게 하는 게 없는 건 아니다. 고의적인 반칙이 너무 많다는 점이다. 어떤 경우는
[박영준 칼럼] ‘3대 메가프로젝트’ 성공 조건
국가전략이란 경제성장이나 안보 등 핵심적 국가 목표를 달성하기 위하여 필요한 수단과 방법을 동원하는 정책 비전을 의미한다. 이재명정부가 지난 6월 29일, 청와대에서 개최한 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’를 필두로, 서남권, 충청권, 영남권에서 연속적으로 진행한 국민보고회에서 밝힌 “초격차 산업 강국” 건설의 비전은 국가전략의 위상에 걸맞은
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