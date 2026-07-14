대구시 산하 기관장 교체 착수… ‘임원 연봉 인상안’ 새 쟁점 부상

대구시 산하 주요 출자·출연기관장 교체가 본격화하고 있다. 민선 9기 출범에 맞춰 경제·산업 지원기관 3곳의 수장들이 조례에 따라 물러나면서 후임 인선 절차가 잇따라 진행될 전망이다. 여기에 공석인 기관 2곳의 인선까지 맞물리면서 대구시 산하 기관장 인사가 큰 폭으로 재편될 것으로 보인다.



13일 대구시에 따르면 대구테크노파크, 대구디지털혁신진흥원, 대구신용보증재단 수장들이 지난달 30일자로 퇴임했다. 이들은 임기가 남아 있었지만 ‘대구시 출자·출연 기관의 장 및 임원의 임기에 관한 조례’에 따라 임기를 마무리했다.



후임 인선 절차도 속도를 내고 있다. 대구디지털혁신진흥원은 최근 이사회를 열고 원장추천위원회 구성안을 의결했다. 원추위는 공고 일정과 심사 절차 등을 논의한 뒤 이달 중 공모를 진행한다. 대구테크노파크와 대구신용보증재단도 이달 중 원장과 이사장 공모 절차에 돌입한다.

공석인 대구정책연구원장 인선도 함께 진행된다. 대구정책연구원은 이달 중순쯤 원장 공모를 시작하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 대구경북경제자유구역청장은 대구시와 경북도가 번갈아 임명권을 행사하는 구조로, 다음 임명은 대구시가 공모 절차를 거쳐 진행한다.



기관장 인선과 맞물려 ‘임원 보수 인상안’이 새로운 쟁점으로 떠올랐다. 시는 지난달 22일 ‘대구시 공공기관 임원 최고임금에 관한 조례안’을 입법 예고했다. 조례안에는 시 산하 공사·공단과 출자·출연기관 임원들의 연봉 상한을 기존 1억2000만원 수준에서 최대 1억8000만원까지 올리는 내용이 담겼다.



시 관계자는 “다른 지자체 대비 낮은 산하기관 임원 연봉을 현실화해 유능한 인재를 유치하고자 임금 상한을 인상하는 조례안을 추진 중”이라며 “별다른 반대 의견이 없어 예정대로 시의회 제출을 준비하고 있다”고 말했다.

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