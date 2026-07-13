장기수 천안시장 “민생은 현장에서 답 찾아야”…폭우·폭염 총력 대응 주문

장기수 천안시장이 폭우와 폭염이 이어지는 여름철 재난에 대비해 “민생 현장은 즉각 해결하는 것이 원칙”이라며 현장 중심 행정과 선제 대응을 강조했다. 아울러 지역 국회의원들의 상임위원회 변동에 맞춘 전략적인 국비 확보 방안 마련도 주문했다.

장 시장은 13일 시청 중회의실에서 열린 간부회의에서 "시민들이 행정을 가장 먼저 접하는 읍·면·동의 대응이 행정 신뢰를 좌우한다"며 "민원이 접수되면 현장에서 즉시 해결하는 것을 원칙으로 하고, 필요하면 예비비를 투입해서라도 신속히 복구하라"고 지시했다.

장기수 천안시장.

최근 집중호우와 관련해서는 산사태 예방에 행정력을 집중할 것을 당부했다.

장 시장은 “산사태는 집중호우 직후보다 지반이 약해진 상태에서 추가 장마나 태풍 등 2·3차 집중호우 시기에 더 많이 발생한다”며 “지금이 가장 중요한 대비 시기인 만큼 위험지역을 면밀히 점검하고 선제적인 방비책을 마련하라”고 강조했다.

폭염 대응도 주문했다.

최근 천안지역 비닐하우스에서 발생한 온열질환 추정 사망사고를 언급한 장 시장은 “고령 농업인들이 하우스 작업 중 피해를 입지 않도록 폭염 행동요령과 무더위 쉼터, 현장 기술지도를 적극 홍보하라”고 말했다.

하반기 국비 확보 전략도 구체적으로 제시했다.

장 시장은 “지역 국회의원들의 상임위원회 변동에 맞춰 사업별 맞춤형 대응 전략을 마련해야 한다”며 “기획재정위원회와는 중부권 동서횡단철도 등 장기 국가사업에 천안이 반영될 수 있도록 협의하고, 문화체육관광위원회와 농림축산식품해양수산위원회 등도 상임위 특성에 맞는 정책 제안과 예산 확보 활동을 추진하라”고 지시했다.

이와 함께 사회적 약자 지원을 위한 공공기관 우선구매 확대와 시 산하 기관 조직 정비, 변전소 건설 지연에 대비한 안정적인 전력 공급 대책 마련도 함께 주문했다.

장 시장은 “하반기 시정 사업을 꼼꼼히 준비하면서 시민 참여와 안전, 지역경제 파급효과까지 함께 고려해야 한다”며 “어려운 시기일수록 간부 공무원들이 책상보다 현장을 먼저 찾아 시민 목소리를 듣고 문제를 해결하는 행정을 펼쳐 달라”고 당부했다.

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