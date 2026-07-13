홍명보·젠슨 황·리센느…의정부고 졸업사진 올해도 ‘레전드’

매년 화제의 인물과 사회 이슈 등을 패러디해 주목받는 경기 의정부고등학교 3학년 학생들의 졸업사진이 올해도 공개됐다.

내년 2월 졸업하는 경기 의정부고 3학년 학생들이 졸업사진에서 패러디한 홍명보 전 축구대표팀 감독과 손흥민. 의정부고 방송부 인스타그램 캡처

의정부고 방송부(UHBS)와 학생자치회는 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 2026학년도 졸업사진을 공개했다. 학생들은 올해 대중의 관심을 모았던 스포츠와 연예, 드라마, 영화, 온라인 밈(meme), 사회적 이슈 등을 직접 재현했다.

올해 졸업사진에는 2026 북중미 월드컵 이후 화제의 중심이 된 홍명보 전 축구대표팀 감독의 ‘FIGHT(싸워)’ 장면, 대표팀 주장 손흥민과의 투샷이 등장해 눈길을 끌었다.

내년 2월 졸업하는 경기 의정부고 3학년 학생들이 졸업사진에서 패러디한 그룹 리센느 멤버 미나미. 의정부고 방송부 인스타그램 캡처

또한 지난달 방한해 큰 관심을 모았던 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황의 ‘깐부치킨’ 회동, 넷플릭스 드라마 ‘참교육’, SBS 드라마 ‘김부장’, 영화 ‘왕과 사는 남자’, 코미디 프로그램 ‘SNL 코리아’의 ‘스마일 클리닉’, ‘거제 야호’ 밈으로 역주행 신드롬을 일으킨 걸그룹 리센느 미나미의 갸루 스타일 등도 패러디 대상이 됐다.

의정부고 졸업사진은 2009년부터 전국적인 관심을 받기 시작했다. 당시 학생들이 연예인과 유명 캐릭터를 패러디한 졸업사진이 인터넷 커뮤니티를 통해 확산하며 큰 화제를 모았고, 이후 매년 주요 사회 이슈와 유행을 반영한 콘셉트 사진을 선보이는 전통으로 자리를 잡았다.

내년 2월 졸업하는 경기 의정부고 3학년 학생들이 졸업사진에서 패러디한 젠슨 황 엔디비아 최고경영자(CEO). 의정부고 방송부 인스타그램 캡처

특히 학생들이 의상과 소품을 직접 준비하고 분장까지 스스로 완성하는 방식이 알려졌고, 단순한 졸업사진을 넘어 정치·사회적 이슈부터 스포츠, 영화, 드라마, 인터넷 밈까지 한 해를 기록하는 문화 콘텐츠라는 평가를 받게 됐다.

공개 직후 온라인에서는 “올해도 트렌드를 한눈에 볼 수 있다”, “싱크로율이 놀랍다”, “매년 가장 기다리는 졸업사진”이라는 반응이 이어졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지