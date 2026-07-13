‘지방소멸 위기’ 부산시, 시민들 손으로 원도심 미래 그린다 [지방자치 투데이]

인구 감소와 고령화 등으로 급속한 쇠퇴가 진행 중인 부산 원도심의 활력을 회복하고 선제적인 도시계획 체계 구축을 위해 시민들이 직접 나선다. 시민이 직접 원도심의 미래 청사진을 제시하고 문화·체육·보육 등 부족한 생활 인프라 발굴과 체감형 정책 수립의 핵심 역할을 수행한다.

부산시는 13일 시청 국제회의장에서 시민이 주도하고 공감하는 생활권계획 수립을 위한 ‘생활권계획(원도심권) 시민참여단 발대식’을 개최하고 본격적인 활동을 시작했다고 밝혔다.

부산 생활권계획(원도심권) 위치도

이 사업은 ‘2040년 부산도시기본계획’의 미래상을 기반으로 시민의 일상생활 공간을 더욱 촘촘하게 분석해 원도심에 활력을 불어넣기 위해 추진된다. 부산 중·서·동·영도·부산진·남구 일원을 대상으로 추진하는 생활권계획 수립 용역의 목표연도는 2040년이다. 지난해 11월 15억원을 투입해 착수한 용역은 내년 11월 완료를 목표로 추진 중이다.

이날 출범한 시민참여단은 원도심의 현안 및 자원을 발굴하고 미래상을 설정함으로써 시민의 목소리가 담긴 원도심의 미래 청사진을 그려나간다. 또 지역 내 문화·체육·보육·복지시설 등 생활기반시설(SOC)의 부족 요소를 직접 진단하고, 취약지역 중심의 균형 있는 공급체계를 구축하는 데 핵심적인 역할을 수행하게 된다.

시는 향후 중생활권 워크숍과 구 단위 소생활권 워크숍을 통해 도출된 시민 의견과 아이디어를 원도심의 미래 공간구상과 부문별 공간관리지침에 적극 반영할 예정이다. 특히 시민참여단의 제안이 실질적인 사업으로 신속히 추진될 수 있도록 생활 인프라 지원 관련 조례와 지침을 제정·개정하는 등 정책의 실효성을 높이기 위한 제도적 기반도 함께 마련해 나갈 방침이다.

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