홍현희, 아들 준범 심부름에 눈물…"육아의 끝은 독립"

방송인 홍현희, 제이쓴 부부가 아들 준범군의 첫 심부름을 지켜보며 눈물을 흘렸다.

12일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '4살 인생 첫 심부름'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

방송인 홍현희, 제이쓴 부부가 아들 준범군의 첫 심부름을 지켜보며 눈물을 흘렸다. 유튜브 캡처

영상에서 제이쓴은 "준범이 심부름 한번 보내보고 싶다. 독립심을 길러주고 싶다"고 했고, 홍현희는 "아직 네 돌도 안 됐는데 어려울 것 같다. 익숙한 거리니까 할 수 있을 것 같긴 한데 아직 어린 것 같기도 하다"라고 걱정했다.

이에 제이쓴은 "아이는 믿어준 만큼 한다는 말을 믿는다. 성취감을 주고 싶다. '나도 할 수 있구나'하는 자신감을 심어주고 싶다"고 말했다.

준범 군은 장난감을 사기 위해 혼자 길을 나섰다. 혹시 모를 상황에 대비해 부부는 먼발치에서 뒤를 따라갔다.

홍현희는 점점 멀어지는 준범군을 보며 울컥했고 "우리랑 갈 때는 '업어줘'라고 하는데 씩씩하게 가고 있다. 점점 멀어지니까 눈물 난다. 뭉클하다"라고 눈물을 보였다.

이어 "이 짧은 거리에서 인생을 보는 듯했다. 독립하는 아이의 모습도 보이고, 부모는 먼저 떠나는 느낌이었다"고 했고, 제이쓴 또한 "별생각 다 든다"고 울컥했다.

제이쓴은 "부모가 뒤에서 지켜주고 이런 거를 많이 해봐야 하는 것 같다. 결국 육아의 끝은 독립이다. 믿어주는 게 중요한 것 같다. 짧은 찰나에 많이 배운다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지