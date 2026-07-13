다시 막힌 호르무즈 해협…국내 원유 수급 문제없나

미국과 이란의 무력 충돌이 격화하면서 중동발 원유 공급망 리스크가 다시 고개를 들고 있다.



정부와 업계는 단기적인 영향은 크지 않을 것으로 전망하면서도 긴장감을 늦추지 못하는 분위기다.

호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 고조되자 국제유가가 급등한 지난 9일 서울의 한 주유소에서 시민들이 주유를 하고 있다. 연합뉴스

산업통상부는 13일 정부세종청사에서 문신학 차관 주재로 정유·해운업계 및 한국석유공사와 함께 '원유 수급상황 긴급 점검회의'를 개최했다.



지난달 미국과 이란 간의 종전 양해각서(MOU) 체결로 지난 2월 28일 발발한 중동 전쟁은 종료 수순으로 접어드는 듯했다.



하지만 최근 양국 간 무력 충돌이 재개되고 이란이 호르무즈 해협 재봉쇄를 선언하면서 긴장감이 다시 최고조에 달하고 있다.



다행히 당장의 원유 수급 대란 가능성은 낮은 편이다.



현재 국내 정유업계가 선제적으로 확보한 7∼8월 원유 도입 물량은 지난해 같은 기간 대비 100% 이상이다.



또한 사우디아라비아 얀부항, 아랍에미리트(UAE) 푸자이라항 등 호르무즈 해협을 거치지 않는 우회 공급망이 열려 있어 당장 원유 수급 차질이 벌어질 가능성은 적다.



이밖에 정부가 도입한 비축유 스와프(SWAP·교환) 제도와 연계해 미국산을 중심으로 비중동산 원유 도입 비중이 빠르게 늘어나는 등 공급망 다변화도 성과를 내고 있다.

문신학 산업통상부 차관이 13일 세종시 정부세종청사에서 원유 수급 긴급점검회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

산업부 관계자는 "현 상황이 국내 원유 수급 상황에 단기적으로 미치는 영향은 적을 것으로 전망된다"고 말했다.



문제는 사태가 장기화할 경우다. 우회 공급망이 존재하더라도 송유관 수송 용량의 물리적 한계 탓에 호르무즈 해협 통과 물량을 완전히 대체할 수는 없다.



결국 사태가 지속되면 원유 물량 확보 경쟁이 심화하면서 국제유가가 치솟을 수 있다.



이 경우 물량 자체보다 가격 상승이 더 큰 문제가 될 수 있다고 전문가들은 우려했다.



특히 국제유가 급등은 국내 휘발유와 경유 가격은 물론 전기요금과 물류비, 제조원가까지 연쇄적으로 밀어 올리며 산업 전체에 큰 타격을 줄 수 있다.



이에 따라 정부는 업계와 실시간 소통체계를 구축해 중동 정세와 수급 상황을 면밀히 모니터링하기로 했다.



문신학 차관은 "중동 정세의 불안정이 상시화될 가능성이 있는 만큼 원유 도입선을 다변화하는 등 우리 석유산업의 근본적인 체질 개선을 통해 어떤 위기에도 흔들리지 않는 에너지 안보를 확립하겠다"고 밝혔다.



빙현지 산업연구원 전문연구원은 "지금과 같이 긴장 고조와 완화가 반복되는 '핑퐁 상황'이 장기화할 가능성이 크다"며 "상시적 변동성과 원유 도입단가 상승을 전제로 해서 비축이나 도입선 관리를 해야 하는 시점"이라고 제언했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지