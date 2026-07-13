박지원 “구더기 무서워서 장 못 담그나”… 한동훈 “국민이 구더기냐”

박지원 더불어민주당 의원이 13일 검찰의 보완수사권을 완전히 폐지해야 한다며 “구더기 무서워서 장 못 담그느냐”고 말하자, 한동훈 무소속 의원은 “민주당에는 국민과 범죄 피해자가 구더기인가”라고 직격했다.

박지원 더불어민주당 의원(왼쪽), 한동훈 무소속 의원. 뉴시스

한 의원은 이날 페이스북에 “민주당 원로인 박지원 의원이 장윤기 사건에도 불구하고 보완수사권을 완전히 폐지해 경찰이 수사를 독점하게 해야 한다면서 ‘구더기 무서워서 장 못 담그느냐’고 했다”며 이같이 밝혔다.

그는 “민주당에는 ‘범죄 피해자와 국민’이 ‘구더기’인가”라며 “민주당이 구더기로부터 지켜주려는 ‘장’은 장윤기 같은 살인자와 조작범들인가”라고 반문했다.

그러면서 “보수를 재건해 2028년 총선에서 압승하고 정상화해야 한다”고 강조했다.

한 의원은 연일 민주당이 추진하는 검찰 보완수사권 폐지를 비판하고 있다. 그는 이날 앞서 페이스북에 올린 글에서도 “민주당이 보완수사권을 없애면 장윤기 사건은 ‘더 많이 발생하고, 잡히지도 않을 것’”이라며 “경찰이 사건을 조작해도 적발될 위험이 없으니 사건 조작이 더 많이 발생하는 것은 당연하다”고 주장했다.

이어 “장윤기 사건이 더 많이 발생하고, 잡히지도 않고, 그러니 더 많이 발생하는 세상. 민주당이 만드는 세상”이라고 비판했다.

앞서 박 의원은 이날 오전 SBS 라디오에서 “개혁된 이재명 검찰에서 윤석열 검찰로 돌아갈 수 없다”며 “보완수사권은 완전히 폐지해야 한다”고 주장했다.

그는 보완수사권 폐지에 위헌 소지가 있다는 이석연 국민통합위원장의 의견에 대해 “전혀 없다고 생각한다”며 “지금도 압수수색 영장과 체포영장 등은 검사를 통해 청구하게 돼 있다. 검사가 수사하고 싶으면 수사청에 지원하면 된다”고 반박했다.

최근 장윤기 사건을 계기로 범죄 피해자 보호 필요성이 부각되는 데 대해서도 “검찰이 언론플레이를 하고 있다”고 선을 그었다.

박 의원은 “장윤기 사건이 1년 내내 나오는 것은 아니다. 그 자체가 천인공노할 일이기 때문에 철저히 수사해야 한다는 지적에 대해서는 경찰이 입이 천 개라도 할 말이 없다”면서도 “경찰에 문제가 있다면 그 문제를 조금 더 숙의하면 된다. 구더기 무서워서 장 못 담그느냐”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지