제주도, 공직 특별감찰…도정 전환기·인사 앞둬

제주도가 민선 9기 출범과 하반기 정기인사 시기를 맞아 도청과 산하 전 기관을 대상으로 공직기강 확립을 위한 고강도 특별감찰에 나선다고 13일 밝혔다.

도는 8월 21일까지 3개 반 10명으로 특별감찰반을 구성해 도 본청과 직속기관, 사업소, 행정시 등 산하 전 기관을 대상으로 암행·불시 특별감찰한다.

제주도청 전경. 제주도 제공

이번 특별감찰은 도정 전환기와 인사철에 발생할 수 있는 근무기강 해이와 업무 공백을 사전에 차단하고 위법·부당 행위를 예방하기 위해 마련됐다.

도는 총무과 등 복무 관리 부서와 합동점검을 벌이고 행정시도 자체 특별감찰반을 운영해 기관별 사각지대를 최소화할 계획이다.

감찰은 복무 위반, 부패·갑질, 재정 비리 등 3대 분야를 중심으로 진행된다.

근무 중 음주와 무단 지각·결근, 근무지 무단이탈, 허위 출장 등 복무 태만 행위를 집중 점검하고, 공사·용역·보조금 관련 부당한 업무지시 또는 특혜 제공, 청탁금지법 위반 행위 등도 감찰한다.

또 초과근무수당, 여비, 업무추진비 등 예산 부당 집행, 금품·향응 수수 등도 살핀다.

도는 적발된 비위 행위에 대해서는 무관용 원칙으로 엄중 조치하고, 행위자뿐 아니라 관리자의 지도·감독 책임도 함께 묻기로 했다.

송창윤 제주도 소통청렴담당관은 “도민 눈높이에 맞는 청렴하고 책임 있는 도정을 실천하기 위해 특별감찰을 흔들림 없이 추진하겠다”고 말했다.

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