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[속보] “인생 망하면 여고생 납치”…장윤기, 성범죄 목적 살인 인정

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김수연 기자 sooya@segye.com

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2차 공판서 강간 등 살인 혐의 인정

도심에서 일면식 없는 여고생을 살해한 장윤기가 두 번째 공판에서 강간살인 혐의를 인정했다.

13일 오전 여고생 살해범 장윤기가 광주지법에서 열리는 2차 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스TV 보도화면 캡처
13일 오전 여고생 살해범 장윤기가 광주지법에서 열리는 2차 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스TV 보도화면 캡처

 

광주지법 형사13부(재판장 이정호)는 13일 오전 10시 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 ‘강간 등 살인’ 등 혐의로 구속 기소된 장윤기의 2차 공판을 열었다.

 

장윤기는 지난 5월5일 자정쯤 전남광주시 광산구 월계동의 한 대로변에서 이채원(17)양을 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

 

경찰은 장윤기에게 살인, 살인예비, 살인미수 등 혐의를 적용해 검찰에 송치했지만, 검찰은 보완 수사를 거쳐 살인 혐의를 강간 등 살인으로 바꿔 기소했다.

 

검찰은 장윤기의 원룸에서 발견된 리얼돌과 블랙박스에서 확인된 “인생 망하면 여고생을 납치하겠다” 등 장윤기의 육성을 근거로 강간 등 살인 혐의를 적용했다.

 

장윤기는 이날 재판에서 강간 등 살인 혐의에 대해 인정했다. 그는 재판부에 “공소사실을 모두 인정한다”고 말했다.

 

장윤기는 앞서 지난달 22일 열린 재판 당시 살인 혐의는 인정했지만, 강간 등 살인 혐의에 대해서는 다음 재판에서 입장을 밝히겠다고 한 바 있다.


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