강예원, 팔로워 1억명 왕홍 만났다 "아주 잠시 출연"

배우 강예원이 중국 라이브 방송에 출연한 근황을 공개했다.

강예원은 12일 소셜미디어에 "오늘은 연간 2조 판매 하는 수입사 다녀왔어요"라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

강예원. 강예원 SNS 캡처

그는 "어제는 어쩌다 보니 현재 중국 1위 1억 팔로워 왕홍 라이브에 아주 잠시 출연도 하게 됐는데 온통 신기할 뿐"이라고 말했다.

이어 "실시간 소통이 되는 그날까지 더 열심히 중국어 공부해야겠고 또 한 번 다짐"이라고 덧붙였다.

공개된 사진 속 강예원은 검은색 미니 원피스에 검은색 구두를 신었다.

그는 앞머리를 내린 긴 생머리 스타일로 동안 미모를 뽐냈다.

이날 강예원은 실내 소파에 앉거나 제품 전시장 내부를 둘러보며 사진을 찍었다.

한편 강예원은 최근 SBS TV 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에 출연해 부친의 채무가 약 10~11억 원에 이른다고 말한 바 있다.

강예원은 영화 '내 섬에서 당장 나가!' 촬영 및 중국 라이브 커머스 진출 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.

<뉴시스>

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