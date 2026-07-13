양치승은 ‘5억 전세 사기’ 주장…논현동 헬스장 사건, 법원 간다

유명 헬스트레이너 겸 방송인 양치승씨가 서울 강남구 논현동 헬스장 운영과 관련한 공유재산 및 물품관리법 위반 혐의로 정식재판을 받게 됐다.

13일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사3단독 이호선 판사는 지난 9일 양씨의 첫 공판을 진행했다. 앞서 법원은 양씨에게 벌금 100만원의 약식명령을 내렸지만, 양씨가 이에 불복해 정식재판을 청구하면서 사건은 공개 재판으로 이어졌다.

검찰은 양씨가 2018년 한 시행사와 임대차계약을 맺고 서울 강남구 논현동 공영주차장 건물에서 헬스장을 운영한 뒤, 민간사업자의 건물 관리 기간이 종료된 2022년 11월 이후에도 해당 시설을 계속 사용하며 영업한 것으로 보고 있다.

지난해 국회 국토교통위원회 국정감사에 참고인 신분으로 출석한 양치승씨. 연합뉴

문제가 된 건물은 민간사업자가 시설을 조성해 일정 기간 운영한 뒤 강남구에 기부채납하는 방식의 공공시설이다. 검찰은 관리권이 강남구로 넘어간 이후에도 양씨가 건물을 무단 사용해 수익을 올렸다고 판단해 재판에 넘겼다.

반면 양씨는 임대차계약을 체결할 당시 건물의 관리 기간이 끝난다는 사실을 안내받지 못했다고 주장했다. 그는 법정에서 “강남구청에 임대 가능 여부를 문의해 문제가 없다는 답변을 받고 계약했다”며 “‘10년, 20년 동안 영업해 돈을 많이 벌라’는 말까지 들었다”고 말했다.

이어 “보증금도 돌려받지 못한 상황이어서 즉시 건물에서 나갈 수 있는 형편이 아니었다”고 설명했다.

양씨는 해당 사건으로 보증금과 임대료, 시설 투자비, 회원 환불금 등을 포함해 15억원가량의 손실을 입었다고 주장하고 있다. 특히 시행사로부터 보증금 약 5억원을 돌려받지 못해 사실상 전세 사기 피해를 당했다고 호소해왔다.

그는 지난해 10월 국회 국토교통위원회 국정감사에 참고인으로 출석해 “임대인은 보증금, 임대료, 관리비까지 모두 가져갔지만 어떤 제재도 받지 않았다”며 “임차인들은 오히려 범법자가 됐다”고 말했다. 이어 “억울한 사람이 너무 많다. 이런 불합리한 구조를 고쳐달라”고 제도 개선을 촉구했다.

양씨는 또 “시행사를 상대로 형사고소를 했지만, 담당 주무관이 허위 증언을 해 무혐의 처분이 나왔다”고 주장했다.

한편 양씨는 이번 형사재판과는 별도로 강남구청을 상대로 행정소송도 진행 중이다. 양측은 향후 재판에서 건물 관리권 변경에 대한 고지 의무와 퇴거 명령의 적법성 등을 두고 공방을 이어갈 전망이다.

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