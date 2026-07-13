6월에 팔린 서울 아파트 57%가 상승 거래…"비강남이 주도"

지난달 거래된 서울 아파트의 절반 이상이 종전 거래가보다 높은 가격에 팔린 것으로 조사됐다.



직방은 국토교통부 실거래가 데이터를 분석한 결과 지난달 서울 아파트 상승 거래 비중이 57.1%로 전월(47.7%) 대비 9.4%포인트 증가했다고 13일 밝혔다.

최근 아파트값 상승과 전월세 품귀로 빌라의 매매, 전월세 가격이 오르고 거래량이 늘어나고 있는 가운데 지난 12일 서울 시내 빌라 단지의 모습. 연합뉴스

지난 5월에는 상승 거래 비중이 절반이 넘는 자치구가 5곳이었지만, 6월에는 강남구와 광진구를 제외한 23곳으로 크게 늘었다.



상승 거래 비중이 가장 높은 곳은 중랑구로 63.1%를 차지했다. 또 용산구(63.0%), 영등포구(62.5%), 동작구(61.8%), 관악구(59.6%), 강북구(59.6%), 성동구(59.3%), 마포구(59.0%) 등 비강남권 지역의 상승 거래 비중이 상대적으로 높았다.



전월 대비 증가폭이 가장 높은 곳은 용산구로 5월(45.3%) 대비 17.7%포인트가 확대됐다.



직방 관계자는 "대출 규제, 보유세 인상 예고 등의 변화로 인해 그동안 가격 상승 흐름이 상대적으로 제한적이었던 지역으로 상승 거래 비중이 확대되는 모습"이라고 말했다.



경기도는 상승 거래 비중이 5월 46.4%에서 6월에는 49.4%로 3.0%포인트 확대됐다.



과천·성남시 수정구·광명시·성남시 분당구·수원 영통구·화성 동탄구 등에서 상승거래 비중이 크게 늘었다.



지난달 말 규제지역으로 묶인 화성 동탄구는 5월 상승 거래 비중이 49.5%였으나 6월에는 58.1%로 증가했다.



수도권 전체로는 상승거래 비중이 5월 46.6%에서 6월은 50.1%로 늘었고, 전국적으로는 45.7%에서 47.3%로 증가했다.

<연합>

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