“오늘 내 피부엔 어떤 성분?”…폭염에 화장품도 ‘성분 쇼핑’ [트렌드]

기후변화로 폭염과 폭우가 반복되는 여름이 일상이 되면서 화장품을 고르는 기준도 달라지고 있다. 과거에는 유명 브랜드나 미백·주름 개선 기능이 구매를 좌우했다면, 최근에는 피부 장벽을 지키고 진정과 보습을 돕는 성분을 먼저 확인하는 ‘성분 중심 소비’가 새로운 소비 문화로 자리잡고 있다.

최근 소비자들 사잉서 자신에게 맞는 화장품의 ‘성분’을 먼저 확인하는 경향이 뚜렷해지고 있다. 챗GPT 생성 이미지

13일 뷰티업계에 따르면 최근 시카, PDRN, 히알루론산 등 피부 진정과 회복, 보습 기능을 앞세운 제품들이 꾸준한 인기를 얻고 있다. 소비자들은 제품명보다 특정 성분을 먼저 검색하거나 성분표를 확인한 뒤 구매를 결정하는 경우도 늘고 있다.

이는 고온다습한 날씨와 강한 자외선, 실내 냉방으로 피부 장벽이 쉽게 무너지고 민감성 피부 고민이 늘어난 영향으로 풀이된다. 과거에는 피부를 하얗게 만들거나 어려 보이게 하는 기능에 관심이 집중됐다면, 최근에는 피부 본연의 건강과 컨디션을 유지하는 것이 스킨케어의 새로운 기준으로 자리 잡고 있다.

최근 가장 빠르게 성장하는 성분은 PDRN이다. 시장조사업체 마켓 인텔로에 따르면 글로벌 PDRN 시장은 연평균 12.8% 성장해 2025년 약 12억달러(약 1조 8608억원)에서 2034년 31억달러(약 4조 8071억원) 규모로 확대될 것으로 전망된다.

연어 DNA에서 추출한 PDRN은 피부 재생과 회복을 돕는 성분으로 알려져 있다. 과거에는 의료 시술에 주로 활용됐지만 최근에는 화장품 시장으로 빠르게 확산하며 K뷰티의 차세대 핵심 성분으로 주목받고 있다.

에이피알은 메디큐브의 ‘PDRN 핑크 콜라겐’ 라인을 앞세워 국내뿐 아니라 미국과 일본 시장까지 판매를 확대하고 있다. 해당 제품은 2025년 10월 출시 이후 지난달까지 누적 판매량 40만개를 돌파했다. 특히 전체 판매량 중 약 60% 이상이 미국에서 발생한 것으로 나타났다.

아누아 역시 어성초 중심 브랜드 이미지를 넘어 PDRN 기능성 라인을 확대하고 있다. 아누아는 2024년 ‘PDRN 히알루론산 캡슐 100 세럼’을 출시하며 피부 회복과 보습 기능을 강조했다.

파마리서치 역시 PDRN을 활용한 스킨케어 제품군을 강화하며 병원 시술과 홈케어를 함께 원하는 소비자 수요를 공략하고 있다. 파마리서치는 미용 주사제 ‘리쥬란’과 관절강 주사제 ‘콘쥬란’을 앞세워 PDRN·PN 시장을 키운 데 이어 ‘리쥬란 코스메틱’까지 사업을 확장했다.

최근엔 동물복지에 대한 관심이 높아지면서 원료도 다양해지고 있다. 카이스트 연구진이 창업한 그래비티는 홍합에서 추출한 식물성 대체 PDRN을 개발해 선보였다. 기존 연어 유래 PDRN의 대안으로 지속가능성과 동물복지 측면을 고려한 원료라는 점을 앞세우며 차별화에 나서고 있다.

폭염 속 피부 수분 관리에서는 ‘히알루론산’이 대표 성분으로 꼽힌다. 히알루론산은 자기 무게의 수백 배 이상의 수분을 끌어당기는 보습 성분으로 피부 속 수분 유지와 피부 장벽 보호에 도움을 주는 것으로 알려져 있다.

토리든은 저분자 히알루론산을 앞세운 ‘다이브인’ 라인을 대표 제품으로 육성하며 올리브영 등 H&B스토어에서 꾸준히 판매 상위권을 유지하고 있다.

아모레퍼시픽의 라네즈도 ‘워터뱅크 블루 히알루론산’ 라인을 통해 피부 보습과 장벽 케어를 동시에 강조하고 있다.

민감해진 피부를 진정시키는 시카도 여름철 대표 성분으로 자리 잡았다. 시카는 병풀 추출물을 기반으로 한 성분으로 피부 진정과 장벽 강화에 도움을 주는 것으로 알려져 있다. 자외선과 냉방 등으로 자극받은 피부를 관리하려는 소비자가 늘면서 다양한 브랜드가 시카를 앞세운 제품군을 확대하고 있다.

이 같은 변화는 화장품 구매 방식에도 영향을 미치고 있다. 예전에는 브랜드 인지도나 광고 모델이 구매 결정에 큰 영향을 미쳤다면 최근에는 SNS와 화장품 성분 분석 서비스를 통해 함량과 효능을 직접 비교한 뒤 제품을 선택하는 소비자가 늘고 있다. 성분 하나가 제품의 경쟁력을 좌우하고 있는 것이다.

뷰티업계 관계자는 “과거에는 미백이나 안티에이징이 핵심 키워드였다면 최근에는 피부 장벽과 진정, 회복이 가장 중요한 가치가 됐다”며 “앞으로도 특정 브랜드보다 기능성 성분을 중심으로 제품을 비교하고 선택하는 소비가 더욱 확대될 것”이라고 말했다.

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